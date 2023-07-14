الحجر الزراعي: سنعلن قريبا فتح تصدير المانجو المصرية للصين





قال مدير وحدة الصحة النباتية، ووحدة فتح الأسواق الجديدة بالحجر الزراعي، المهندس محمد مجدي، إنه تم فتح حوالي 83 سوقا جديدا أمام المنتجات الزراعية المصرية في العالم كله، ومنها أمريكا ودول أفريقية ونيوزلاندا وأستراليا وغيرها، وأن صادرات البرتقال وصلت هذا العام إلى نحو مليون و900 ألف طن، وهو مجهود كبير من المنتجين والمصدرين والقائمين على العملية التصديرية للوصول إلى هذا التطور، وهناك حوالي 400 منتج يتم تصديره لأكثر من 160 دولة.



وأكد مجدي، خلال مؤتمر معرض أجرو إيجيبت، أنه يتم العمل حاليا على ملف فتح سوق تصدير المانجو إلى دولة الصين بعد عدة أعوام من التفاوض وعمل تفتيش عن بعد بين الحجر الزراعي المصري والسلطة المختصة في الصين، نتج عن ذلك قيام الجانب الصيني موافاتنا مسودة مذكرة تفاهم في مجال الصحة النباتية لتصدير المانجو من مصر إلى الصين تمت دراستها من الحجر الزراعي المصري، وعن قريب سيتم إعلان خبر فتح سوق المانجو المصرية الي الصين.



وأردف: “كما يسعى الحجر الزراعي المصري حاليا في مفاوضات فتح سوق تصدير البطاطس إلى كوريا الجنوبية والموالح المصرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية”.



وأضاف مجدي أنه في عام 2021 تم تصدير حوالي 5.6 مليون طن بإجمالي 2.8 مليار دولار، وفي عام 2022 وصلنا ل 6.5 مليون طن بإجمالي 3.3 مليار دولار، ونسبة الموالح كانت حوالي 22.32٪ والبطاطس 11٪ بزيادة 275 ألف طن والبصل أصبح حوالي 9٪ فهناك 302 ألف طن من البصل الطازج والمانجو زادت بنسبة 100٪ بزيادة 39 ألف طن.



وأشار إلى أن أبرز الأسواق التي يتم التصدير لها السعودية بحوالي 14٪ وروسيا 13٪ ودول الاتحاد الأوروبي حوالي 20٪، وهناك الدول الأسيوية مثل اليابان ونيوزلاندا وهذه الأسواق تعطي لجميع الدول الثقة في المنتج المصري فمرور منتجاتنا بالأسواق اليابانية بمثابة شهادة ثقة في قدرة مصر على تعديل أي مشكلة.



وتابع: “يتم تصدير كميات كبيرة حاليا من شتلات الفراولة إلى دولة جواتيمالا، كما تم فتح سوق تصدير تفل البنجر إلى دولة نيوزيلندا؛ وهو منتج ثانوي من صناعة السكر من البنجر، ويستخدم في الأعلاف الحيوانية لإدرار اللبن لدي الماشية”.



ولفت إلى أنه في بداية تصدير الموالح إلى الصين بعد توقيع البروتوكول الثنائي بين البلدين عام 2006؛ كنا نصدر منذ عام 2006 حتى عام 2013ما يقرب من 20 ألف طن، وفي عام 2019، 2020 وصلنا ل200 ألف طن من الموالح وهي فترة طويلة جدا لفتح السوق وفتح الأسواق يتوقف على اشتراطات الدول المستوردة وتم فتح أسواق عديدة في دولة الصين منها الموالح والعنب والرمان ونعمل حاليا على ملف المانجو.