الحجر الزراعي: جار اعتماد باكستان والمكسيك مناشئ معتمدة للقمح لكن سيستغرق بعض الوقت

كشف الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي المصري أن مصر مصرح لها باستيراد القمح من بين 22 منشأ أقماح معتمدين لدى الحجر الزراعي المصري من ضمنهم الهند بالإضافة إلى بلغاريا وروسيا واوكرانيا والبرازيل والارجنتين وامريكا وفرنسا.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج كلمة أخيرة على فضائية أون.

وأوضح أنه حالياً جار اعتماد منشأين آخرين وهما باكستان والمكسيك لكن سوف يستغرق ذلك وقت للدراسة .

ورد العطار على ماصرحت به روسيا بأنها سمحت بتصدير القمح من أوكرانيا قائلا : “حتى الآن لم تصدر لنا أوكرانيا قمحاً منذ بداية الأزمة ولكن في تصريحات من أوكرانيا أنها سوف تصدر القمح من رومانيا عبر موانئها لكن كل هذه التصريحات لم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن”.

وأوضح العطار أن هيئة السلع التموينية طرحت مناقصة لاستيراد القمح وتم إرساء المناقصة على إستيراد كمية من الأقماح تبلغ 438 ألف طن من رومانيا وروسيا وبلغاريا وليس من بينهم أوكرانيا وسوف يصلون إلى مصر خلال شهري يوليو وأغسطس.