الحجر الزراعي: تصدير 3.3 مليون طن من الخضار والفواكه في 6 شهور

الصاوي أحمد كشف تقرير الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة حصلت "المال " علي نسخة منه بشأن صادرات منتجات الخضر والفاكهة، يوضح ارتفاع صادرات المنتجات الزراعية لجميع الأصناف من بداية موسم التصدير فى يناير الماضى وحتى نهاية يونيو الماضي، بلغت 3 ملايين و300 ألفا طن تقريبا و

الصاوي أحمد

كشف تقرير الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة حصلت “المال ” علي نسخة منه بشأن صادرات منتجات الخضر والفاكهة، يوضح ارتفاع صادرات المنتجات الزراعية لجميع الأصناف من بداية موسم التصدير فى يناير الماضى وحتى نهاية يونيو الماضي، بلغت 3 ملايين و300 ألفا طن تقريبا وجار الشحن والتصدير إلى جميع دول العالم.

وأكد الحجر الزراعى، الذى حصل على نسخة منه أن إجمالى أهم الصادرات الزراعية و خاصة 12 من أصناف الخضروالفاكهة بلغت 2 مليون و470 ألفا منذ بدء موسم التصدير وحتى نهاية الشهر الماضى.

وكشف التقرير عن أن صادرات الموالح إحتلت المرتبة الأولى، وبلغت مليونا و410 آلاف طنا مقارنة بما قبله من العام الماضى بلغت مليونا و392 ألفاو صادرات البصل الطازج بلغت 200 ألف طنا والبطاطس 750 ألف طن.



وقال “تقرير الحجر الزراعى” أن صادرات الفاصوليا الطازجة في تلك الفترة ،بلغت 16 ألف طنا،وصادرات الفراولة الطازجة بلغت 10503 طن وصادرات الخيار بلغت 4800 طنا، والباذنجان 1157 طنا، والفلفل بلغت 2309 طنا، والرمان 541 طنا ،والمانجو بلغت الصادرات 612 طنا،والجوافة بلغت الصادرات 2300 طنا، والعنب بلغت الصادرات 75 ألف طن، وجارى الشحن والتصدير.



**طفرة كبيرة



وقال الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعى، فى تصريحات خاصة لـ “المال ” أن موسم صادرات المنتجات الزراعية خاصة الخضروات والفاكهة شهد طفرة كبيرة وإقبالا ملحوظا من قبل الدول المستوردة، وذلك بعد نجاح تطبيق المنظومة التصديرية الجديدة.



وأوضح “العطار “أن ضبط منظومة التصدير وفقا للاشتراطات التى تطلبها هذه الأسواق،هو العامل الأكبر في زيادة حجم التصدير،وكذلك الإجراءات الزراعية والحجرية والمعملية التى تم اتخاذها، لضمان جودة الحاصلات الزراعية المصرية ورفع قابليتها للتصدير، بما يحافظ على سمعتها العالمية.

