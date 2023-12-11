الحجر الزراعي تصدر تعليمات جديدة بشأن ضوابط استخراج شهادة الصحة النباتية

أصدرت إدارة الحجر الزراعي ” التابعة لوزارة الزراعة ” تعليمات جديدة بشأن ضوابط استخراج شهادة الصحة النباتية، والتي صدرت يوم 9 ديسمبر الجاري.

وأكدت ادارة الحجر الزراعي أن تلك التعليمات جائت بناءا على اخطارات الرفض الواردة من بعض الدول المستوردة بشأن إصدار أكثر من شهادة صحة نباتية لنفس اللوط.

وتضمنت التعليمات أنه تقرر أن يقوم مفتشي الحجر الزراعي القائمين على عمليات الفحص بجميع المنافذ الحجرية ومناطق الانتاج وكذلك مصدري الشهادات الزراعية بضرورة الالتزام بعدم القيام باصدار أكثر من شهادة زراعية لنفس اللوط.

وتضمنت التعليمات على ضرورة التأكيد على جميع الشركات المصدرة بأنه لن يسمح بتقسيم اللوط الواحد لأكثر من شهادة.

كما يكتفي فقط بالسماح بأن يتم فحص أكثر من لوط بموجب طلب فحص واحد على أن تكون جميع اللوطات لصنف واحد ومصدرة إلى وجهة واحدة.

كما أنه على مفتشي الحجر الزراعي تنفيذ هذه التعليمات بكل دقة وكلا فيما يخصة، كما أنه على ما يخالف ذلك سوف يعرض نفسه للمسألة القانونية.

وكانت أخر قرارات الإدارة المركزية للحجر الزراعية، برئاسة د. أحمد العطار، في منتصف أغسطس الماضي، بخصوص بدء تلقي طلبات تكويد محاصيل الموالح للموسم التصديري المقبل 2023 – 2024 اعتبارًا من 15- 8- 2023، حيث ينطلق حصاد المحصول، ويستمر إلى منتصف العام المقبل.

وأرسلت إدارة الحجر الزراعي خطابها للمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، عن تلقي طلبات اعتماد محطات الموالح للتصدير، اعتبارًا من 1 أكتوبر 2023 إلى 31 أكتوبر 2023.

وكشف المنشور أنه من بين الإجراءات الجديدة أن يتضمن الطلب تعهد الشركة/ المزرعة في حال رغبتها بتصدير الموالح للصين، الالتزام بتنفيذ جميع الاشتراطات الخاصة بها، بما في ذلك إجراء مكالمة فيديو كونفرنس بين الجانبين، في حال رغبة الجانب الصيني بذلك.

كما يجب تقديم طلب منفصل للدول الأخرى التي تتطلب اشتراطات معينة، مثل اليابان ونيوزيلاندا وأستراليا.