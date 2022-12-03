«الحجر الزراعي»: الصادرات المصرية في 70 سوقا جديدا خلال 4 سنوات

أعلن الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراع ي، إن الصادرات المصرية استطاعت فتح 70 سوقا جديدا خلال الـ4 سنوات الماضية.
جاء ذلك في مداخلة هاتفية مع برنامج اليوم المذاع على قناة (دي أم سي)، مساء اليوم السبت، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأوضح أن فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية أمر في غاية الأهمية وأن الدولة مهتمة بهذا الملف.
وأوضح أنه تم لأول مرة فتح السوق الفلبيني أمام الصادرات المصرية.
وأكد أن زيادة الصادرات للخارج يعنى دخول عملة أجنبية لمصر وتأثير إيجابي مباشر على الاقتصاد المصرى.