الحجر الزراعي: استيراد 3 ملايين طن قمح روسي و500 ألف طن أوكراني خلال فترة الأزمة بينهما

قال الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي المصري التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، انه يتم استيراد القمح من روسيا بشكل مستمر، ولكنه انخفض خلال الازمة الروسية الاوكرانية، موضحَا انه مستمر حتي الان، وتم استيراد نحو 3 ملايين طن قمح روسي خلال فترة الازمة بالكامل، ونحو ما يقرب من 500 ألف طن قمح من اوكرانيا في نفس الفترة.

واضاف العطار خلال مداخله هاتفية مع الاعلامي احمد موسي في برنامج على مسئوليتي على فضائية صدي البلد، ان تلك الكميات لا تقارن بالعام الماضي، والتي تم خلالها استيراد ضعف تلك الكميات، موضحًا ان العام الحالي التأثير كان على اوكرانيا لتوقف الموانئ.

وأكد العطار أنه تم خلال الفترة الماضية إستيراد أقماح من دول اخري بخلاف روسيا، وأوكرانيا، ومن تلك الدول فرنسا، ورومانيا، وأمريكا، والهند، وبلغاريا، ولم يتم رفض أي شحنة من شحنات الاقماح.

وتابع رئيس الحجر الزراعي المصري، ان الشحن من روسيا بصفة عامة كان متوتر ولكنه لم يتوقف، على عكس أوكرانيا، موضحَا أنه لن توجد أزمة لدي مصر في استيراد الاقماح.