الحجاز للتطوير : 1.2 مليار جنيه استثمارات المرحلة الأولي من مشروع «السخنة هيلز»

قال المهندس إبراهيم أحمد الزواوي، رئيس مجلس إدارة شركة الحجاز للتطوير العقاري إن الشركة تنفذ مشروع ” السخنة هيلز” بالعين السخنة علي مساحة 100 فدان، ويتم تنفيذه علي 3 مراحل.

و أوضح أن المشروع يقع أعلي جبال الجلالة بالبحر الأحمر وهو عبارة عن كمبوند سياحي، يضم وحدات سكنية، وفندق ومول تجاري ومنطقة ألعاب ترفيهية ومجمع خدمات مع حمام سباحة مغطى للسيدات ، وبلغت استثمارات المرحلة الأولي 1.2 مليار جنيه.

600 وحدة متنوعة

وأضاف أن المرحلة الأولي من المشروع تضم 600 وحدة متنوعة بين شاليهات وفيلات وتاون هاوس، وبلغت نسبة الإنجاز بالمرحلة الأولي 50% تقريبا.

وأشار إلى أنه من المخطط تسليم 90 وحدة كاملة التشطيب بالمشروع خلال 3 أشهر، و 75 وحدة خلال سنه، فضلا عن تسليم باقي الوحدات خلال سنتين.

وتابع الزواوي أنه يستهدف مبيعات بقيمة 200 مليون جنيه بالمشروع بنهاية العام الجاري، موضحا أن الشركة توفر الوحدات مع تشطيبات سوبر لوكس، والاستلام بالتكييفات والمطابخ وإمكانية دفع قيمة الوحدة نقدًا أو بالتقسيط على عدة سنوات.

شاليهات تبدأ من 70 متراً

ومن جهته قال الدكتور محمد مكاوي، مدير إدارة التسويق والمبيعات بمشروع “السخنة هيلز” أن المشروع يقدم تنوع عقاري كبير يمكن الاختيار منه حسب الاحتياجات وبين عدة مساحات متاحة، ويوفر فيلات مستقلة

لافتا الي أن مساحة الوحدات تتراوح من شاليهات بمساحة 70 مترا إلي فيلات بمساحة 365 مترا.

وأوضح أن منتجع سخنة هيلز تم تصميمه على أسس حديثة وعصرية، ويتم بنائه بأحدث الوسائل التكنولوجية، كما يحرص التصميم على تمتع كافة وحدات المشروع بإطلالة رائعة على البحر الأحمر ولذلك فهو مقام بنظام المصاطب أعلى جبل الجلالة.

ولفت مكاوي الي أن المشروع يوفر كل الخدمات التي يرغب المُلاك والزوار في الحصول عليها مثل حمامات سباحة ومناطق خضراء وبحيرات صناعية وعيادة طوارئ وجراجات وخدمات أمن وحراسة ومول تجاري متكامل ومحطة.

حلول مختلفة للسداد

وأشار الي أن الشركة توفر حلول مختلفة وتسهيلات متنوعة في أنظمة السداد للعملاء، لافتا الي أنه من المقرر تسليم المرحلة الثانية من المشروع بنهاية 2023، والمرحلة الثالثة في عام 2024.

يذكر أن شركة الحجاز للتطوير العقاري قد بدأت العمل بالسوق منذ عام 1988م بمنطقة العين السخنة وخليج السويس، ونفذت عدد من المشروعات من ضمنها مشروع واحة الحجاز ومشروع دولفين بيتش