«الحبوب والحاصلات الزراعية» بالبحيرة: 50% تراجعا في نسب المبيعات مقارنة مع العام الماضي

قال خالد جلال زعيتر رئيس مجلس إدارة شعبة الحبوب والحاصلات الزراعية بالغرفة التجارية بالبحيرة إن هناك تراجعا فى نسب المبيعات هذا العام بنحو 50% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضى.

وأضاف زعيتر أن هناك تفاوتا فى الأسعار من مكان إلى آخر، وذلك لعدة عوامل ومنها نسب جودة البضاعة هناك زيادة فى أسعار العديد من المنتجات تشهدها الأسواق بنحو 50% مقارنة بالعام الماضى بخصوص معارض رمضان.

وأوضح أن أسعار الفول العريض تتراوح من 21 إلي 23 جنيها للكيلو، وبالنسبة للمنتج الأعلي جودة لحصيى الفول البلدي يتراوح سعر الكيلو جرام من 23 إلي 25 جنيها، لافتاً إلى أن سعر الكيلو من الفول المدشوش الاسترالي مستورد يبلغ 21 جنيها.

وأكد أن الفول البلدي يتراوح سعره من مدشوس من 25 إلى 26، لافتاً إلى أن سعر كيلو اللوبيا البلدي 48 وسعر الكيلو من اللوبيا من منشأ البرازيل درجه اولي 38، ويبلغ سعر الكيلو منها لكن للدرجة الثانيه 33.

وأشار رئيس مجلس ادارة شعبة الحبوب والحاصلات الزراعية إلى أن سعر الفاصوليا 44الي 45، وإن سعر كيلو العدس الكندي من 36 الي 37، لافتاً إلى أن سعر الترمس من 34 الي 36 جنيها.

وأشار زعيتر إلى أن الغرفة التجارية لمحافظة البحيرة افتتحت 6 معارض للسلع الغذائية بمختلف مراكز المحافظة وبمشاركة فعاله من شعبة الحبوب والحاصلات الزراعية بالغرفة التجارية بالبحيرة.

وأوضح رئيس مجلس ادارة شعبة الحبوب والحاصلات الزراعية بالغرفة التجارية بالبحيرة على أن المعلرض تتوزع فى مراكز رشيد و كفر الدوار وحوش عيسي وابوحمص ودمنهور وأبو المطامير.

وأكد على أن تلك المعارض تضم كبرى شركات المواد الغذائية التى تقوم بعرض كافة المنتجات من بقوليات وارز ومكرونة ودقيق وسكر وزيت، إضافة إلي المعلبات بانواعها كما يضم المعارض اللحوم الطازجة والمجمدة والدواجن والأسماك و السلع الأساسية والرمضانية وذلك بأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح من 25 – 30%

وجدير بالذكر أن افتتاح المعارض ياتى قبل موعدها المعتاد تيسيرا علي المواطنين وتنفيذا لتوجيهات فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن توفير السلع الغذائية والأساسية بأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين و محدودى الدخل.

وتتحمل الغرفة التجارية لمحافظة البحيرة تكاليف تجهيز المعارض وتوفير مساحات العرض دون تقاضى أى مقابل مادى من الشركات العارضة على أن تقوم تلك الشركات بتخفيض الأسعار عن مثيلتها بالسوق.

وأكد زعيتر أن شعبة الحبوب والحاصلات الزراعية بالغرفة التجارية بالحبرة تشيد بالاستعدادات و الخطوات الاستباقية الناجحة التي اتخذتها القيادة السياسية تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس طوال الفترة الماضية من أجل توفير وتأمين المخزون الاستراتيجي من كل السلع الغذائية، لاسيما سلعة القمح والتي تعد من أهم السلع الأساسية المخصصة لإنتاج الخبز المدعم، أيضا الإجراءات التي تتخذها الحكومة لضمان توريد كميات كبيرة من القمح المحلى لصالح منظومة الخبز المدعم بزيادة سعر توريد إردب القمح إلى 1250 جنيها لتشجيع المزارعين على التوريد للموسم 2023.

وتابع : نشيد بقرارات توسع وزارة التموين في إنشاء صوامع جديدة مطورة للحفاظ علي سلامة الاقماح و لزيادة السعة التخزينية تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس مما ساهم في الحد من هدر الأقماح الذى كان يحدث فى الماضى، وأيضا في تعزيز المخزون الاستراتيجي.