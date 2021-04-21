الحبشى للمقاولات تخترق مجال التطوير العقارى وتدرس التوسع فى «الإدارية» والقاهرة الجديدة

تخطط شركة الحبشى للمقاولات للتوسع فى مجال التطوير العقارى بعد تحقيقها نجاحات سابقة فى القطاع وإنتهائها من تنفيذ أكبر مول تجارى بالمنوفية «سبيس مول» لصالح شركة «كابلو» العقارية بقيمة تعاقدية 50 مليون جنيه.

وتضم المجموعة عده شركات منها (الحبشى للمقاولات العامة – الحبشى للتطوير العقارى – الحبشى للمنشآت المعدنية).

وقال المهندس عبد الله الحبشى رئيس مجلس إدارة شركة الحبشى للمقاولات إن شركته قامت بتنفيذ المنشأت المعدنية وأعمال التكييفات المركزية للمول ولا يزال هناك تفاوض مع الشركة لإنهاء أعمال التشطيبات، لافتا إلى أنه كان من المنتظر افتتاحه فى 2020.

وأضاف الحبشى فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن الشركة تقوم بتنفيذ أعمال المقاولات الخاصة بالمصانع والمشروعات التجارية والإدارية، مشيرا إلى أنه تمكن من الدخول فى مجال الاستثمار العقارى وتنفيذ مشروعات عقارية كمطور عقارى.

وأشار إلى أن شركة الحبشى للتطوير العقارى قامت بتنفيذ أكبر مشروع مول تجارى على مساحة 2600 متر مربع بشبين الكوم بالمنوفية بحجم استثمارات 100 مليون جنيه.

وأوضح الحبشى أن المشروع عبارة عن وحدات سكنية وتجارية وإدارية، لافتا أن يتضمن 3 أبراج كل برج 12 دور ومسطح جراجات 1000 متر، ومسطح تجارى 4000 متر ومسطح إدارى 2000 متر.

وتابع، أن المشروع يشمل 10 أدوار سكنية بإجمالى 150 شقة، لافتا إلى أن المشروع يتم تنفيذه على 3 مراحل ووفقا للقرارات الخاصة بوزارة التنمية المحلية فقد تم توقف أعمال البناء حتى الدور الرابع لحين انتظار قرارات عودة التراخيص لاستكمال أدوار المشروع ومن المنتظر تسليمه فى نهاية 2024.

وأفاد أن مبيعات المرحلة الأولى والثانية من المشروع تخطت الـ 70 %، وقد تم البدء فى بيع %30 من المرحلة الثالثة من المشروع.

وأوضح أن إجمالى المبيعات المستهدفة من المشروع بالكامل تقدر بحوالى 120 مليون جنيه منها 70 مليون جنيه مستهدف للسكنى و 40 مليون جنيه للإدارى والتجارى، لافتا أنه يستهدف تحقيق %95 من إجمالى مبيعات المرحلة الثالثة من المشروع.

وأضاف أن الوحدات السكنية للمشروع على مساحات تتراوح بين 110 إلى 180 متر بأنظمة سداد متعددة بمتوسط %30 وأقساط على 3 سنوات.

عبد الله الحبشى رئيس مجلس إدارة شركة الحبشى للمقاولات

وأشار إلى أن شركته تعتزم التوسع فى أعمالها كمطور عقارى خلال العام الجارى خاصة فى العاصمة الإدارية والقاهرة الجديدة لاسيما مع إنشاء المقر الجديد للشركة بالقاهرة الجديدة خلال شهرين.

وأفاد الحبشى أن المشروعات التى تنوى الشركة الدخول بها ستكون بنفس النمط التى تنتهجه الشركة بتنفيذ المول المتعدد الأغراض بين السكنى والتجارى والإدارى.

وأكد رئيس مجلس إدارة مجموعة الحبشى للمقاولات، أن المكاتب الاستشارية التى تقوم بتنفيذ مشروعات الشركة العقارية هى المكاتب التابعة للشركة بالإضافة إلى التعاقد مع عدد من الاستشاريين من هيئة جامعة المنوفية ومكتب فهمى بدوى وعصام هلال وشاكر البحيرى للاستشارات الهندسية.

وعن تعاقدات شركة المقاولات الجديدة، أفاد أن شركته تعاقدت مؤخرا مع شركة الشناوى للتطوير العقارى بالقاهرة الجديدة وهى متخصصة بمجال المولات وتم التعاقد على الوجهات المعدنية للمول.

وأوضح، أن قطاع المقاولات استعاد نشاطه منذ بداية منتصف الربع الأول من العام الجارى، وخاصة مع حجم التطور العمرانى والتوسعات العمرانية التى تنتهجها الدولة مما أعطى دفعة قوية للقطاع.

وأشار الحبشى إلى أن المعارض الخاصة بالمقاولات تخدم الشركات كنوع من أنواع التسويق وليس المبيعات، لافتا إلى أن القطاع يعتمد على طرق الأبواب على العميل والوصول إليه لتقديم المنتج.

وأكد أن قطاع المقاولات على الرغم من ذلك يشهد بعض التحديات التى تتمثل فى تمويل شركات القطاع وهو أحد التحديات الهامة التى تواجه أى شركة.

على جانب آخر؛ أكد عبد الله، أن شركته ستدرس الدخول فى المشروعات الخاصة بالدولة من خلال العطاءات التى تطرحها وزارة الإسكان والمرافق ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأضاف أنه يسعى كذلك إلى التواجد بالمعارض العقارية لأنها تعمل على خدمة المطور العقارى والعميل، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستأتى عقب اقتتاح المقر الجديد للشركة بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

وأشار، إلى أن الدولة قدمت كل الآليات التى تضمن استمرار القطاع العقارى وجذب الاستثمارات إليه، مضيفا أن دخول الدولة كمطور عقارى بالمشروعات الخاصة بها أمر جيدفى بعض الوقت لأنه يخلق منافسه كبيرة لدى المطورين.