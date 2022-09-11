الحبس عامين لمستريحة الهرم بتهمة الاستيلاء على 3 ملايين جنيه

عاقبت محكمة جنح الهرم اليوم ، “ن س” المعروفة إعلاميًا بواقعة “مستريحة الهرم”، بالحبس لمدة عامين لاتهامها بالاستيلاء على 3 ملايين ونصف من 7 مواطنين بعد إيهامهم بتشغيلها في مستحضرات التجميل والأدوية الطبية بالهرم.

وكانت جهات التحقيق قد أحالت المتهمة للمحاكمة، لاتهامها بالنصب على 8 أشخاص في مبالغ مالية بزعم توظيفها لهم في مجال مستحضرات التجميل والأدوية الطبية بقيمة 3 ملايين جنيه.

وكانت مباحث الأموال العامة بالجيزة، قد تلقت بلاغات من 8 مواطنين، مفادها تعرضهم للنصب على يد سيدة تدعى “ن.س”، بعد إيهامهم بأنها طبيبة تحاليل، وتقوم بتشغيل أموالهم في الأدوية الطبية، وعقب ذلك استولت على أموالهم ورفضت تسديد أقساط الأرباح.

وبعمل التحريات تبين صحة البلاغ، وبإعداد الأكمنة اللازمة، تم ضبط المتهمة حال تواجدها بمنطقة الهرم.

كتبت نجوى عبد العزيز