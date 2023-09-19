الحبس عامين للمتهمين بالنصب على الفنان صبري عبد المنعم

قضت محكمة جنح المقطم بمحكمة جنوب القاهرة، بحبس 8 متهمين لمدة سنتين، في واقعة النصب على الفنان صبري عبد المنعم في مليون و900 ألف جنيه.

كان قاضي المعارضات بمحكمة جنح المقطم، قد جدد حبس صاحبة شركة مقاولات وآخرين 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالنصب على الفنان صبري عبد المنعم في مليون و900 ألف جنيه.

وقال الفنان صبري عبد المنعم، في حضور محاميه طلعت الشريف، خلال التحقيقات، إن المتهمين أوهموه بشراء شقته بعقود موثقة، وبعدما تم تحرير العقود هربوا دون دفع مبلغ البيع.

وكانت أجهزة الأمن قد تلقت إخطارا من قسم شرطة المقطم، يفيد بورود بلاغ من الفنان صبري عبدالمنعم أحمد حسين، 78 عاما، يتهم فيه “ن. ع”و و”ع. ط”، بالنصب عليه في شقة ملك الشاكي بدائرة القسم، والتي تم بيعها بمبلغ 36 ألف دولار لصالح شركة المقاولات ملك المتهمة الأولى.

وكشفت التحريات الأولية أن المتهمة الأولى تعد ممثلة الشركة المشار إليها، حررت له شيكا بنكيا بدون رصيد بالمبلغ المتفق عليه 36 ألف دولار، ولكنه تفاجأ بعد تسليم الشقة بأن المتهمة نصبت عليه في مبلغ مالي قدره مليون و900 ألف جنيه بعد تحريره لها توكيل عام بيع الشقة.

كتبت – نجوى عبدالعزيز