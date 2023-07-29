الحبس عامين للسائق المتهم بدهس حفيد الفنانة شريفة فاضل

أصدرت محكمة الجيزة حكمها بمعاقبة السائق المتهم بدهس حفيد الفنانة الراحلة شريفة فاضل، بميدان سفنكس بالجيزة بالحبس سنتين، ما سببه للمجنى عليه في عدة إصابات خطيرة، نقله على إثرها للمستشفى، بسبب السرعة الجنونية والمتهورة لقائد السيارة وبإجراء التحريات تبين أن المصاب يدعي معاذ حفيد الفنانة شريفة فاضل.

وأكد شقيق المجنى عليه أن شقيقه كان يقف في ميدان سفنكس في انتظار حافلة النقل الجماعي التي تقله من عمله إلى منزله، وفجأة ظهرت سيارة مسرعة، واصطدمت به بسرعة 140 كم، ما جعلت جسده يتطاير إلى الطابق الثاني، ووقع على الأرض غارقًا في دمائه.

وأوضح شقيق حفيد الفنانة شريفة فاضل فى المحضر، أن شقيقه أصيب بكسر في الجمجمة، ونزيف بالمخ، وتجمع دموي بالمعدة، وقطع بالكبد وفقد السمع بإحدى أذنيه، والتهاب بعصب العين، بالإضافة إلى عدة جروح وكسور بمختلف أنحاء الجسد.

وكانت جهات التحقيق بالجيزة، قررت إحالة المتهم بدهس حفيد الفنانة الراحلة شريفة فاضل، للمحاكمة بتهمة دهس المجني عليه معاذ بميدان سفنكس، أواخر شهر مارس الماضي، والتسبب له في كسور بأنحاء متفرقة بجسده.

كتبت نجوى عبد العزيز