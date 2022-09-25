الحبس سنة للفنان مصطفى هريدي في حادث الشيخ زايد

قضت محكمة جنح الشيخ زايد بالحبس سنة للفنان مصطفى هريدي في حادث تصادم سيارتين بالشيخ زايد، وكفالة 2000 جنيه وغرامه بـ ٥ آلاف جنيه.

وكانت النيابة أمرت سابقًا بإخلاء سبيل الفنان مصطفى هريدي، على ذمة القضية بضمان مالي 10 آلاف جنيه.

وشهدت مدينة الشيخ زايد وقوع حادث تصادم بين سيارة يستقلها الفنان مصطفى هريدي وسيارة أخرى يستقلها ٤ أشخاص، ما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات.

وكشف التقرير الطبي للمصابين في حادث التصادم المتهم فيه الفنان مصطفى هريدي إصابة كل من: (ع.م) بكسر في الجمجمة، و(ع س) بكسر في القطانية، و(ب.م) بكسر في الحوض، و(ب.أ) بكسر في الذراع وخدوش.

وأُصيب الفنان مصطفى هريدي بعدة إصابات متفرقة في الوجه، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية بشأن الحادث للوقوف على الملابسات، كما استعلمت عن الحالة الصحية للمصابين.

كتبت نجوى عبد العزيز