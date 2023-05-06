الحبس سنة لـ 5 متهمين في أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير

أصدرت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات امن الدولة العليا بالقاهرة والمنعقدة بمجمع المحاكم ببدر، حكمها في إعادة إجراءات محاكمة 5 متهمين في أحداث العنف التي نتج عنها مقتل سيد وزة المعروفة إعلاميا بالذكرى الثالثة لثورة 25 يناير.
حيث قضت بمعاقبة المتهمين بالحبس لمدة سنة واحدة وألزمتهم بالمصاريف الجنائية. صدر الحكم برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصـام أبـو العـلا وغريب محمـد ومحمـود زيدا.
الجدير بالذكر أن المتهمين سبق أن صدر ضدهم حكم غيابي من دائرة في شهر فبراير من عام 2017 بالسجن لمده 10 سنوات ووضعهم تحت مراقبه الشرطه لمده سنه واحدة والمصادرة والإلزام بالمصاريف الجنائية.
كتبت نجوى عبد العزيز