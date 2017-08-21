الحبتور الإماراتية تستهدف ضخ استثمارات جديدة بمصر

ترغب الاستثمار فى التعليم والسياحة والسينماالمال – خاصأكد رجل الأعمال الإماراتى، خلف أحمد الحبتور، رئيس «مجموعة الحبتور» رغبته فى بحث الفرص الاستثمارية الجديدة فى السوق المصرية، وتوسعة حجم الاستثمارات الحالية خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى نية الشركة تنفيذ مشروع جد

ترغب الاستثمار فى التعليم والسياحة والسينما





المال – خاص

أكد رجل الأعمال الإماراتى، خلف أحمد الحبتور، رئيس «مجموعة الحبتور» رغبته فى بحث الفرص الاستثمارية الجديدة فى السوق المصرية، وتوسعة حجم الاستثمارات الحالية خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى نية الشركة تنفيذ مشروع جديد بالعلمين.

وقام الحبتور بزيارة العلمين الجديدة مؤخرا للتعرف على الفرص الاستثمارية بها وحجم إنجاز المرافق والخدمات.

وأشار إلى رغبته فى ضخ استثمارات فى قطاعات التعليم والسياحة والسينما التى بدأ بها فعليا، مشيرا إلى دراسة الفرص فى المشروعات الكبرى المطروحة حاليا، ومنها العاصمة الإدارية الجديدة وغيرها من المشروعات الجارى تنفيذها من قبل الحكومة.

وأضاف أن الفترة المقبلة شهدت نجاحاً للعديد من المشروعات الاستثمارية الكبرى التى نفذها كبار رجال الأعمال العرب، مشيراً إلى أن السوق المصرية قوية وجاذبة للاستثمارات، وتتبع القيادة السياسية الحالية العديد من الإجراءات لدعم الاستثمارات وتحفيز رجال الأعمال.

وأوضح أن مصر تمتلك كل المقومات التى تجعلها محط أنظار دوائر الاستثمار العالمية والمحلية، ولكن تحتاج إلى اتخاذ القرار الحكومى فى التوقيت السريع.

ولفت الحبتور إلى أن المجموعة لديها استثمارات فى قطاعات البنوك، والتأمين ولديها نشاطات مهمة، وتسهم بشكل ملموس فى دعم الاقتصاد المصرى، ومنها بنك أبوظبى الوطنى، وبنك الإمارات دبى الوطنى، مشددا على أنه لا يفكر فى الدخول فى قطاع التأمين.