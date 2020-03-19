«الحاوي يستمر».. الأهلي يُجدد عقد وليد سليمان لمدة موسمين

وليد سليمان قد انضم إلى الأهلي قادما من إنبي في عام 2011

أعلن النادي الأهلي عن توصله لاتفاق رسمي مع اللاعب وليد سليمان، نجم الفريق الأول لكرة القدم، لتجديد عقدة لمدة موسمين قادمين.

وأفاد الموقع الرسمي للنادي الأهلي، أن محسن صالح، رئيس لجنة التخطيط، وأعضاء اللجنة زكريا ناصف وخالد بيبو، اجتمعوا مع وليد سليمان اليوم الخميس، في وجود سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، وأمير توفيق مدير التعاقدات، من أجل التوقيع رسميًا على تجديد العقد.

وكان وليد سليمان قد انضم إلى الأهلي قادما من إنبي في عام 2011، واستطاع التتويج بالعديد من الألقاب: خمسة ألقاب دوري مصري، لقبين دوري أبطال إفريقيا، لقب الكونفدرالية، لقبين السوبر الإفريقي، لقب كأس مصر، خمس ألقاب كأس السوبر المصري.

ويعمل مسؤولو الأهلى حاليً على إنهاء عدد من الملفات وعلى رأسها ملف التجديد للاعبين، بعدما قررت إدارة النادى الأهلى إغلاق أبواب المقر الرئيسى بالجزيرة وفرعى مدينة نصر والشيخ زايد يوميًا فى الثامنة مساء، بالإضافة إلى تقليص عدد ساعات العمل اليومية بالنسبة للعاملين به إلى خمس ساعات.