«الحاويات الدولية» ترفع تعريفة خدماتها %25

قررت شركة الإسكندرية لمحطات الحاويات الدولية «AICT» -العاملة فى ميناءى الإسكندرية والدخيلة- رفع تعريفة الخدمات المقدمة لصالح المستوردين والمصدرين، بنسبة تقترب من %25، لتكون الزيادة الثانية التى تطبقها فى الفترة من يونيو 2022 حتى نوفمبر الجارى.

قال مصدر مطلع إن الشركة قررت تحريك تعريفة الخدمات نظرًا لزيادة الإقبال على محطات الحاويات، خاصة بضائع الصادر والوارد، موضحًا أن الطاقة الاستيعابية لمحطات الشركة تصل إلى 600 ألف حاوية، بعد ما قامت بتحقيق تداول بلغ 900 ألف حاوية سنويًّا خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف أن تعريفة الشركة تخضع لمبدأ العرض والطلب، ويتم تطبيقها على هذا الأساس مع مراعاة المصروفات التى أصبحت تتحملها مؤخرًا، ممثلة فى زيادات بند الأجور، وقطع غيار الأوناش، وتكاليف إيجار الساحات من هيئة ميناء الإسكندرية.

وتوجد فى مصر 3 محطات حاويات أجنبية، الأولى فى شرق بورسعيد- ميرسك، والثانية فى العين السخنة- موانئ دبى، والأخيرة هى الشركة الصينية فى الإسكندرية، وتحصِّل هذه الكيانات جزءًا من خدماتها بالدولار، وآخر بالجنيه وفق طبيعة الخدمة المقدمة للمستوردين والمصدرين.

ووفقا لقائمة التعريفة الجديدة، فقد تم رفع البند الخاص بصرف الحاوية 20 قدما إلى 2554.6 جنيه بعد أن كانت 1992.8 جنيه، و3711.4 جنيه عام 2021، وارتفعت فى يونيو الماضى لتسجل 2895.2، كما تم تم رفع مصاريف صرف الحاوية بالمشمول خطر إلى 5109 جنيهات بعد أن كانت 3985 جنيها خلال يونيو الماضى للحاوية 20 قدم، و7422 الحاوية 40 قدم بعد أن كانت 5790 جنيها.

كما تم رفع تفريغ حاوية بمعدات العميل من 2763 جنيها للحاوية 20 قدم، لتصل إلى 3542 جنيها خلال نوفمبر الجارى، والحاوية 40 قدم كانت 4512 جنيها لتصل إلى 5784 جنيها فى تعريفة الشهر الجارى، وارتفعت رسوم إعادة الكشف أو إعادة التنزيل لتسجل 545 جنيه للحاوية 20 قدما لتصل إلى 698 جنيه، و1180 جنيها حاوية 40 قدم، بعد أن كانت بنحو 921 جنيها.

وارتفعت مصاريف كشف بالأشعة داخل المحطة للحاوية 20 قدما لتصل إلى 819 جنيها، بعد أن كانت 639 جنيها، والحاوية 40 قدم بلغت 1156 جنيها بعد أن كانت بنحو 902 جنيه، فيما صعدت رسوم حفظ الحاوية فى ساحة الكشف الجمركى 289 جنيها لـ20 قدما فى الزيادة الجديدة، بعد أن كانت 225 جنيها الشهر الماضى، و578 للحاوية 40 قدما، مقابل 451 قيمة التعريفة المطبقة يونيو الماضى

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