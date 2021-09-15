«الحاوى» لتجارة السيارات تستحوذ على توزيع «شانجان CS55» حصرياً

حصريًا داخل السوق المحلية؛ وذلك بعد موافقة مجموعة «جى بى غبور أوتو»، الوكيل المحلى للعلامة الصينية فى مصر

استحوذت شركة «الحاوى لتجارة السيارات» الموزع المعتمد للعلامات التجارية «هيونداى، وشيرى، وشانجان، وهافال، وجرت وول»، على حقوق توزيع طرازات «شانجان CS55» حصريًا داخل السوق المحلية؛ وذلك بعد موافقة مجموعة «جى بى غبور أوتو»، الوكيل المحلى للعلامة الصينية فى مصر.

قال شعبان الحاوى، رئيس الشركة لـ«المال»، إن تلك الخطوة جاءت بالاتفاق مع مجموعة «جى بى غبور أوتو»، وتتضمن الحصول على أحقية توزيع وتسويق طرازات «شانجان CS55» بمختلف فئاتها – بشكل حصرى – على أن تتولى مهام عمليات البيع داخل السوق المحلية.

وأضاف «الحاوى» أن شركته تعتزم تكثيف خططها التسويقية لطرازات العلامة الصينية فى مصر، بما يعزز من مكانتها وزيادة إجمالى مبيعاتها خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن الشركة تولى اهتمامها بتوزيع طراز «شانجان CS55» بشكل حصرى داخل السوق المحلية؛ نظرًا للتجهيزات والمواصفات المزودة بها، التى من المتوقع أن تقود مبيعات الصانع الصينى فى مصر.

وتابع «الحاوى» أنه من المحتمل أن تشهد الفترة المقبلة مباحثات مع «جى بى غبور أوتو» للحصول على توزيع طرازات أخرى من الصانع الصينى «شانجان».

وينتمى طراز «شانجان CS55» لفئة السيارات الرياضية «الكروس أوفر» المدمجة الحجم، مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات سعة 1500 سى سى تيربو، ينتج قوة 156 «حصان»، وعزم أقصى للدوران 225 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة 6 سداسى السرعات «أوتوماتيك».

وتقدم مجموعة «جى بى غبور أوتو» الوكيل المحلى للعلامة الصينية «شانجان» فى مصر، طرازات «شانجان CS55» عبر 3 فئات داخل السوق المحلية، بأسعار تبدأ من 325 إلى 370 ألف جنيه.

وبحسب البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، بلغ إجمالى مبيعات طرازات العلامة الصينية «شانجان» فى مصر، نحو 583 مركبة خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالى.

وتمركزت العلامة الصينية «شانجان» فى المرتبة السابعة، بقائمة الماركات التجارية الأكثر ترخيصًا للسيارات الصينية، خلال أغسطس الماضى؛ مسجلة نحو 124 مركبة فى مختلف وحدات المرور وفقًا للبيانات المعلنة عن الإدارة العامة للمرور.