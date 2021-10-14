«الحاوى» تستعد لافتتاح صالة عرض مستقلة لـ«جاك»

تعتزم شركة «الحاوى لتجارة السيارات» افتتاح صالة عرض مستقلة للعلامة الصينية «جاك» فى مدينة الإسماعيلية خلال الفترة المقبلة.

قال شعبان الحاوى، رئيس الشركة لـ«المال»، إن الفترة الحالية تشهد إجراء التجهيزات الخاصة بتدشين الفرع الجديد لطرازات «جاك»، التى من المقرر افتتاحه رسميًا خلال الشهرين المقبلين.

وأضاف الحاوى أن تلك الخطوة تأتى ضمن الخطة التوسعية التى تنفذها شركته التى تعتمد على ضم وتوزيع العديد من الماركات التجارية المطروحة داخل السوق المحيلة والعمل على زيادة المبيعات، موضحا أن شركته تعتزم تكثيف خططها التسويقية والترويج عن طرازات الصانع الصينى «جاك» خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن المجموعة العربية المتحدة «القصراوى جروب» الوكيل المحلى للماركات التجارية «جاك، وجولدن دراجون» فى مصر، قد اعتمدت شركة «الحاوى لتجارة السيارات» موزعًا لطرزات العلامة الصينية «جاك» خلال الأسابيع الماضية.

تابع: «أنه من المتوقع أن تشهد مبيعات العلامة الصينية «جاك» نموًا فى السوق المحلية تزامنًا مع قيام وكيلها المحلى بتنفيذ خططها التسويقية التى تتضمن التوسع فى طرح الطرازات الجديدة المنتمية لمختلف الفئات، فضلا عن توفر السيارات بأسعار منافسة أمام الماركات التجارية الأخرى المطروحة محليًا».

ولفت إلى أن سوق السيارات المحلية ممهدة لطرح أى طرازات أو موديلات جديدة فى الوقت الحالى خاصة فى ظل استمرار أزمة نقص المعروض من مختلف الماركات التجارية؛ قائلًا «فرص نجاح أى وكيل محلى حاليًا تتمثل فى مدى إمكانية توفير الكميات التى تتناسب مع حجم الطلب الفعلي».

يذكر أن المجموعة العربية المتحدة «القصراوى جروب» قامت بطرح أحدث طرازاتها الجديدة من «جاك J7» لتنضم لقائمة سيارات الصانع الصينى المطروحة داخل السوق المحلية هى «JS3، وJS4».

ينتمى طراز «جاك J7» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1500 سى سى تيربو، ينتج قوة 150 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 210 نيوتن/ متر.

بحسب البيانات الصادرة عن الإدارة العامة للمرور، بلغ إجمالى الطرازات المرخصة من العلامة الصينية «جا» نحو 183 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال شهر أغسطس الماضى؛ وذلك وفقًا للبيانات الصادرة عن الإدارة العامة للمرور.