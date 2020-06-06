«الحالات تتركز في شرق ووسط» .. الصحة : الإسكندرية بالمركز 8 من حيث إصابات كورونا بالمحافظات

زارت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم السبت، محافظة الإسكندرية، وتوجهت لعدد من المستشفيات التي تقدم الخدمات الطبية لمصابي فيروس كورونا المستجد (كوفيد- ١٩).

وجاء ذلك في إطار جولات شبه يومية لعدد من المحافظات، للوقوف على آخر التطورات والخدمة الصحية المقدمة لمصابي فيروس كورونا.

وفيما يخص نجاح تجربة العلاج ببلازما الدم لمرضى كورونا، أكدت الوزيرة -في تصريحات نقلتها قناة إكسترا نيوز- أننا نأخد بلازما المتعافين بعد مرور 14 يوما بمواصفات معينة، ونقوم بحقنها للحالات الحرجة، مشيرة إلى أن العالم كله شهد نجاح كبير جدا لهذه التجربة الغالية، لافتة إلى أن بلازما فرد واحد متعافي يمكن أن تعالج العديد من مرضى كورونا، والتجربة شهدت نجاحا كبيرا جدا في مصر، والمتعافون أنقذوا أرواحا كثيرة من الحالات الحرجة، وندعو كل المتعافين إلى التوجه لمراكز خدمات نقل الدم في عواصم المحافظات للتبرع بالبلازما.

وأوضحت الوزيرة أن محافظة الإسكندرية هي رقم 8 في الحالات تقريبا، ومعظم الحالات مركزة في شرق ووسط الإسكندرية، مشيرة إلى أن ما يقام به هنا في مستشفيات التأمين الصحي تجربة تدرس، حيث توجد منظومة عمل محترمة جدا بكفاءة عالية جدا، وأنها تتأكد من كفاءة الخدمة، وتشكر بنفسها كل العاملين عليها من الأطقم الطبية على الملحمة التي يقومون بها من أجل بلدهم.

الصحة : جنوب سيناء ومطروح والبحر الأحمر أقل المحافظات إصابة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، يوم الإثنين، أن جنوب سيناء ومطروح والبحر الأحمر أقل المحافظات إصابة بفيروس كورونا

وقالت الوزارة في بيان إن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي “القاهرة، الجيزة والقليوبية”.

وأضافت: ” بينما سجلت محافظات “البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء” أقل معدلات إصابات بالفيروس”.

وناشدت المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن التقديرات تشير إلى أن الأسبوعين المقبلين سيشهدان ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس، وذلك بعدما شهدته الأيام الماضية من تزايد مضطرد في أعداد الإصابات، خاصة خلال أسبوع العيد، وهو ما يتطلب المتابعة الشديدة على مدار اليوم، وتنفيذ القرارات التي تم اتخاذها أمس، والتي سيكون على المحافظين القيام متابعة تنفيذها.

وأوضح رئيس الوزراء أنه حتى يوم 31 مايو 2020 كانت محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية هي أكبر ثلاث محافظات من حيث معدلات الإصابة بالفيروس، منوهاً إلى أن محافظة القاهرة شهدت ضغطاً كبيراً، حيث استحوذت وحدها على أكثر من 50% من أعداد المصابين.

وأضاف أن محافظات المنوفية والفيوم والإسكندرية والبحيرة والشرقية والغربية تأتي في الترتيب من حيث ارتفاع معدل الإصابات، إلا أنه رغم هذا التزايد الواضح في الأعداد بتلك المحافظات إلا أن الوضع لا يزال تحت السيطرة.

وطالب رئيس الوزراء أجهزة الدولة المختلفة بضرورة بذل قصارى جهدها والمتابعة بشكل يومي خلال فترة الأسبوعين المقبلين.