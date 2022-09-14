«إيجيت» تستهدف 900 مليون جنيه من تصدير الحاصلات الزراعية

تستهدف شركة إيجيت للحاصلات الزراعية زيادة حجم مبيعاتها لتصل إلى نحو 900 مليون جنيه بنهاية العام الحالى بزيادة تصل إلى %30 على العام الماضى الذى سجلت فيه قرابة 700 مليون.

وكشف المهندس محمد الدسوقى رئيس مجلس الإدارة فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن الشركة لديها خطة لزيادة حجم مبيعاتها إلى نحو مليار جنيه خلال عام 2023 عبر عدة محاور أبرزها التوسع فى الأسواق التصديرية من خلال فتح منافذ جديدة الى جانب زيادة حجم الكميات المصدرة واقتناص كل الفرص للاشتراك فى المعارض الدولية المخصصة لشركات الحاصلات الزراعية لخلق أسواق جديدة وبديلة عن التى تشهد أزمات عالمية.

الدسوقى لـ«المال»: نعتزم المنافسة فى أسواق جديدة

وأشار إلى أن الشركة نجحت خلال الأشهر الماضية فى العام الحالى وللمرة الأولى فى تصدير منتجاتها من البرتقال، والفراولة المجمدة إلى دولتى «البرازيل والمكسيك».

ولفت إلى أن الشركة صدرت كميات قليلة كمرحلة تجريبية فى بداية العام الحالى من البرتقال والفراولة للمكسيك والبرازيل.

وأضاف أن الشركة من المقرر أن تشارك فى المعرض الدولى للحاصلات الزراعية المقام فى تايلاند تحت اسم «آسيا فروت لوجيستكا»، فى سبتمبر القادم، وذلك بهدف التعرف على أسواق الجديدة المشاركة مما يسهم فى المنافسة بها.

وتم تأسيس شركة إيجيت منذ 38 عام ولديها مصنعان لتعبئة البرتقال والخضروات والفواكه المجمدة ومحطة للمنتجات الطازجة وكل منتجاتها توجه للتصدير فقط، ولديها 3 فروع فى دول «روسيا، أوكرانيا، والإمارات» وفق الدسوقى.

وأكد الدسوقى أن هناك عدة تحديات حالية تواجه الشركة أمام التوسع فى صادراتها من الحاصلات الزراعية أبرزها ارتفاع أسعار الشحن البحرى 3 أضعاف عما قبل، بجانب تباطؤ سلاسل الإمدادات بفضل الحرب الروسية الأوكرانية، فضلا عن جائحة كورونا.

وصرح وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السيد القصير مؤخرا أن إجمالي الصادرات الزراعية المصرية خلال الفترة من أول يناير 2022 وحتى 24 أغسطس 2022 بلغت حوالى 4 ملايين و491 ألفا و99 طنا من المنتجات، وذلك وفقا لتقرير تلقاه من د أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى.

وأشار إلى أن الصادرات الزراعية المصرية الموالح، البطاطس، البصل الطازج، عنب، الطماطم الطازجة، البطاطا، الفراولة، الفاصوليا الطازجة والجوافة، الثوم، المانجو، البطيخ.

وبلغ إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح مليونا و626 ألف 694 طنا، بالإضافة إلى تصدير 831 ألفا و696 طن بطاطس طازجة، لتحتل المركز الثانى فى الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 280 ألفا و498 طن بصل، محتلا المركز الثالث فى الصادرات.

واحتل العنب المركز الرابع فى الصادرات الزراعية بإجمالى 141 ألفا و483 طنا، وجاءت الفاصوليا فى المركز الخامس بإجمالى 112 ألفا و467 طنا، بينما احتلت صادرات مصر من البطاطا على المركز السادس بإجمالى كمية بلغت 52 ألفا و451 طنا.

بينما احتلت صادرات مصر من الطماطم على المركز السابع بإجمالى 34 ألفا و908 أطنان، يليها فى المركز الثامن الثوم بإجمالى 23 ألفا و129 طنا، بينما حصلت الفراولة على المركز التاسع فى الصادرات بإجمالى كمية بلغت 19 ألفا و425 طنا.

بينما حصلت المانجو على المركز العاشر فى الصادرات الزراعية المصرية بإجمالى كمية بلغت 15 ألفا و552 طنا، وحصل البطيخ على المركز الحادى عشر فى الصادرات الزراعية بإجمالى كمية بلغت 8965 طنا، بينما حصلت الجوافة على المركز الثانى عشر فى الصادرات المصرية بإجمالى كمية بلغت 7132 طنا.