«الحاصلات الزراعية»: 150 ألف طن حجم الصادرات لروسيا منذ انطلاق الموسم

كشف المجلس التصديري للحاصلات الزراعية أن حجم الصادرات الزراعية لروسيا سجلت حتى الآن 150 ألف طن أغلبها لمحصولي الموالح والبطاطس مع تراجع وتيرة التصدير بنسبة 85% في الفترة الممتدة منذ سبتمبر الماضي وحتي الآن ،مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي التي سجلت أضعاف هذة الكميات مع اندلاع حرب روسيا مع أوكرانيا التي أغلقت طرق الملاحة البحرية وكذلك تعذر تحويل الاموال من والي روسيا بعد العقوبات الغربية .

وسجلت صادرات الحاصلات الزراعية خلال العام الماضي 2021 بالكامل 5.6مليون طن صادرات لجميع انواع الخضروات والفاكهة طبقا لبيانات وزارة الزراعة .

ووجه المجلس التصديري للحاصلات الزراعية نداءا عاجلا للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الساعات الماضية ،لإنقاذ موسم تصدير الموالح خلال الموسم الجاري سبتمبر 2021 إلى اغسطس 2022 لاسيما مع استمرار معطيات جديدة تواجه التصدير خاصة لروسيا التي تستحوذ علي 600 الف طن سنويا من الموالح والبطاطس مع اندلاع حربها مع جارتها اوكرانيا .

وتتضمن النداءات إعفاء المصدرين من الضرائب ،زيادة الدعم للصادرت الزراعية إلى 20% وصرفه فورا ،الغاء كل مصروفات الجهات الحكومية،اعطاء تسهيلات بنكية بفائدة 3 %.

وأكد نصر عبد الوهاب عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية ل”المال”ان الموسم الجاري 2022 يشهد صعوبات في التصدير للسوق الروسية التي تعتبر أكبر مستورد منتجات زراعية في العالم ،مشيرا إلى أن المجلس قام بعرض روشتة عاجلة لإنقاذ الموسم .

وأشار عبد الوهاب أن أعضاء المجلس يتطلعون من وراء ذلك لإنقاذ موسم تصدير الموالح ، وزيادة الصادرات وزيادة تدفق العملة الصعبة ،واستمرار العمالة اليومية والمحافظة على المرتبة الأولى في تصدير الموالح.

وأكد عبد الوهاب أن معدلات التصدير لروسيا تتراوح حاليا بين 10%إلي 15%مشيرا الي أن المستوردين الروس لا يزالون يستقبلون المنتجات المصرية رغم توقف نظام سويفت البنكي والعقوبات الاقتصادية الغربية حيث يتم سداد أجزاء من المستحقات المصرية عبر التحويلات الشخصية أو عبر دول أخري .

وأشار عضو المجلس التصديري إلي أن المصدرين المصريين يضطرون إلى استمرار وتيرة التصدير لتفادي توقيع غرامات عليهم ،وكذلك لتوقيعهم عقود تجارية مع سلاسل سوبر ماركت لمدد زمنية وتعاقدات بكميات كبيرة علي مدار الموسم .