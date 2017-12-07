الحاصلات الزراعية يبحث إقامة مراكز لوجيستية لشجيع التجارة مع أفريقيا

شرم الشيخ ـ أحمد عاشور: قال مصطفي النجاري، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، المجلس يبحث مع شركات أفريقية ومسئولين من الجانب الأفريقي التوسع في إقامة مراكز لوجيستية لتشجيع التجارة، لافتا إلي أن الصادرات الزراعية لأفريقيا محدودة للغاية ولا تتجاوز الـ…

شرم الشيخ ـ أحمد عاشور:

قال مصطفي النجاري، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، المجلس يبحث مع شركات أفريقية ومسئولين من الجانب الأفريقي التوسع في إقامة مراكز لوجيستية لتشجيع التجارة، لافتا إلي أن الصادرات الزراعية لأفريقيا محدودة للغاية ولا تتجاوز الـ 150 مليون دولار.

جاءت تصريحات ” النجاري”، لـ “المال”، على هامش فعاليات المنتدى السنوي لتجمع دول السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا “الكوميسا” تحت عنوان ” أفريقيا 2017″ بمشاركة 10 زعماء ورؤساء حكومات و40 وزيرا من 24 دولة أفريقية، بالإضافة إلى أكثر 500 جهة أفريقية ودولية ونحو 1500 مستثمر من أفريقيا ومختلف دول العالم، ويقام المنتدى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف أن التجارة مع أفريقيا في حاجة لدعم مشروعات البنية التحتية التي من شأنها تشجيع التجارة، بالإضافة إلي إجراء حملات ترويجية كبري، للتوسع في عملية الاستثمار والتنمية.

يشار إلي أن وزارة التجارة والصناعة، أعلنت الثلاثاء الماضي إن حجم التبادل التجاري بين مصر، وأفريقيا بلغ 2.4 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالي، منها 1.7 مليار دولار صادرات مصرية والباقي واردات إلى مصر.

وكان حجم التبادل التجاري بين مصر والدول الأفريقية بلغ 5.5 مليار دولار العام الماضي، منهم 3.3 مليار دولار صادرات مصرية، والباقي واردات إلى مصر، بحسب الوزارة.