الحاصلات الزراعية: قطر تشتري 0.9% فقط من صادرتنا

أحمد اللاهونى : قال هانى حسين، المدير التنفيذى للمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن قطع العلاقات مع قطر لن يكون له تأثير كبير على صادرات القطاع، خاصة وأنها لا تشتري سوى 0.9% من إجمالى صادرات مصر الزراعية.وتصل قيمة صاردات الحاصلات الزراعية المصرية إلى 2.2 مليار دولار.وأعلنت مصر والس

أحمد اللاهونى :



قال هانى حسين، المدير التنفيذى للمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن قطع العلاقات مع قطر لن يكون له تأثير كبير على صادرات القطاع، خاصة وأنها لا تشتري سوى 0.9% من إجمالى صادرات مصر الزراعية.

وتصل قيمة صاردات الحاصلات الزراعية المصرية إلى 2.2 مليار دولار.

وأعلنت مصر والسعودية والبحرين والإمارات واليمن وحكومة شرق ليبيا قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر بسبب تدخلها في الشؤون الداخلية ودعم الإرهاب، بحسب بيانات رسمية، وتأتي تلك التطورات في ظل تصاعد التوتر عقب بث تصريحات منسوبة لأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني الشهر الماضي قال فيها إنه من غير الحكمة معاداة إيران ورفض تصعيد الخلاف معها.

وأضاف حسين، فى تصريحات لـ “المال”، أن صادرات مصر من الحاصلات سجلت 34 ألف طن فى الفترة من يناير وحتى مايو 2017 بما يعادل 19 مليون دولار، بنسبة 0.9% من إجمالى الصادرت، كما سجلت 45 ألف طن خلال 2015/2016، بما يعادل 27 مليون دولار، بنسبة 1.2 % .

ووفقًا للمدير التنفيذى، فإن صادرات مصر من الحاصلات الزراعية تصل إلى 3.5 مليون طن سنوياً، بما يعادل 2.2 مليار دولار، ويستهدف الوصول بها إلى 2.4 مليار، للاستفادة القصوى من قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف.



وبلغ اجمالي حجم التبادل التجاري بين مصر وقطر نحو 325 مليون دولار بنهاية عام 2016، بينها 282 مليون صادرات مصرية، فيما بلغت واردات قطر إلى السوق المصرية نحو 43 مليون دولار.