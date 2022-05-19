«الحاصلات الزراعية»: قرار «المركزي» برفع الفائدة لن يؤثر على أسعار السلع والجميع بانتظار اتجاه الدولار

قال أحمد الباشا إدريس، رئيس شعبة الحاصلات الزراعية بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن قرار البنك المركزي الصادر اليوم الخميس برفع سعر الفائدة بنحو2% لن يؤثر علي أسعار السلع في الأسواق.

وأضاف الباشا لـ”المال” أن أسعار السلع مستقرة في الأسواق خلال شهر مايو وعقب انقضاء شهر رمضان المعظم، وأن أسعار السلع تتحرك في الطبيعي بين 3 و4% صعودا وهبوطا بحسب حركة الطلب.

وأوضح أن الأسواق تترقب أي تعديلات في سعر الجنيه أمام الدولار، متابعا:” الجميع بانتظار الدولار هيوصل لكام بعد رفع سعر الفائدة اليوم، حيث أن صعود الدولار هو العامل الفارق في التأثير علي الأسعار”.

وكان البنك المركزي المصري، قد قرر رفع أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس، بنسبة 2% اليوم الخميس، وذلك في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية.

وبذلك تكون هذه هي المرة الثانية التي يقرر فيها البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة منذ شهر يوليو عام 2017.

وأصبح سعر العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة 11.25 و12.25% على التوالي، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 9.75%، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 10.75%.

خطوة المركزي، جاءت بهدف الحفاظ على المكتسبات الاقتصادية التي حققتها مصر على مدار السنوات الماضية، إضافة لرفع كفاءة مؤشرات الاقتصاد الكلي، خاصة السيطرة على معدل التضخم.