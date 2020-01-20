«الحاصلات الزراعية»: حرائق أستراليا ترفع أسعار العدس والفول محليا

قال رئيس شعبة الحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية أحمد الباشا، إن ارتفاع أسعار الفول والعدس بسبب وجود كميات قليلة في الخارج، خاصة بعد انتشار الحرائق في أستراليا، وتحول بعض الدول المنتجة إلى مستوردة مثل الهند.

وأضاف أن انخفاض سعر الدولار لم ينعكس على أسعار بعض أنواع الحاصلات الزراعية، خاصة الفول والعدس، مرجعًا ذلك إلى الارتفاعات العالمية.

أسعار الفول عالميا تتراوح بين 650 إلى 750 دولار للطن

وأشار إلي أن أسعار الفول عالميا تتراوح بين 650 و750 دولار للطن، وأسعار العدس تتراوح بين 725 و800 دولار للطن، يضاف عليها المصاريف الإدارية والشحن والتخليص الجمركي أي ما يتراوح بين 5 إلى 8% خلاف السعر في بلد المنشأ.

وأوضح الباشا، أن أسعار العدس تباع في الجملة ما بين 12 و16 جنيها للكيلو حسب الجودة والنوع ، ويصل للمستهلك بأسعار تتراوح بين 16 إلى 25 جنيها حسب التعبئة والتغليف ومصاريف النقل وأماكن البيع.

وتتراوح أسعار الفول المستورد ما بين 13 إلى 16 جنيها في الجملة، مشيرا إلى أن المستوردين يبيعون البضائع المخزنة لديهم بأسعار رخيصة لأنهم اشتروها بسعر أقل من الأسعار العالمية المرتفعة الآن، وأن نسبة هامش ربح التجار لا تتعدى الـ5% بأي حال من الأحوال.

ولفت النظر إلي أن مصر تستورد نحو 98% من حجم استهلاكها من العدس، وتستورد نحو 88% من حجم استهلاكها من الفول، وأهم الدول الموردة لمصر هي كندا واستراليا.