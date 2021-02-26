اقتصاد وأسواق

«الحاصلات الزراعية» تعقد اجتماعًا طارئًا لبحث تداعيات قرار زيادة أسعار نولونات الشحن

أحمد الباشا إدريس: ارتفاعات كبيرة لأسعار البقوليات تأثرًا بزيادة أسعار الشحن
السيد فؤاد 8:17 م, الجمعة, 26 فبراير 21 8:17 م, الجمعة, 26 فبراير 21

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قال أحمد الباشا إدريس، رئيس شعبة الحاصلات الزراعية، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، إن أسعار البقوليات تشهد زيادة بنحو 400 إلى 500 جنيه في الطن، نتيجة زيادة أسعار نولونات الشحن القادمة من الخارج.

وأوضح الباشا، أن جميع أسعار البقوليات ستشهد زيادة بنحو 5٪‏ نظرًا لزيادة الأسعار خارجيا، وهناك تعاقدات كبيرة من الشركات المصرية مع الهيئات والجهات الحكومية وملتزمة بالتوريد بالأسعار القديمة، وبالتالي سيتم تعديل هذه الأسعار نتيجة الزيادة الطارئة التي حدثت في أسعار الشحن.

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وأضاف أنه سيتم عقد اجتماع طارئ بالغرفة التجارية الأسبوع المقبل لبحث خطورة هذه الزيادة خاصة أن البقوليات تعتبر مسمار معدة المصريين، ومن السلع الغذائية الاستراتيجية.

لافتا إلى النظر في الوقت نفسه الي ان التجار مع الحكومة في كل القرارات، وأنه يوجد مخزون جيد من السلع الغذائية مثل الفول والعدس وباقي انواع البقوليات لاستهلاك شهر رمضان، غير أن هذه الأصناف قد تشهد زيادة في الأسعار.

وأشار إدريس، إلى أن مصر تستورد نحو 85٪‏ من استهلاكنا من الفول، ونستورد نحو 95 الي 98٪‏ من استهلاكنا من العدس ونستورد نحو 80٪‏ من اللوبيا، ونستورد 100٪‏ من الحمص، وبالتالي هذه الزيادات الكبيرة ستؤدي الي ارتفاع الأسعار قبيل دخول موسم شهر رمضان.

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وأشار إلي أن هذه الزيادات تسببت في حدوث بلبلة بالأسواق، نظرًا لوجود تعاقدات مسبقة بالأسعار القديمة، وأن التجار لن يستطيعوا توفيق أوضاعهم ، وأن زيادة أسعار الشحن ستحرك المياه الراكدة في اتجاه زيادة الأسعار.

وطالب إدريس بإعادة النظر في أسعار نولونات الشحن حتي لا تتسبب في ارتفاعات للاسعار قبيل دخول شهر رمضان الذي يزيد فيه الاستهلاك للسلع الغذائية بنسبة 40٪‏ مقارنة بباقي شهور العام.

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بقلم السيد فؤاد

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