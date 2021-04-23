«الحاصلات الزراعية»: أسعار الفول والبقوليات لن ترتفع بعد زيادة البنزين

قال أحمد الباشا إدريس، رئيس شعبة الحاصلات الزراعية بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الفول والبقوليات لن تشهد أي زيادات تأثرا بارتفاع أسعار الوقود.

وأعلنت صباح اليوم الجمعة لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية قرارها بتعديل أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة كالآتى: 6.50 جنيه للتر البنزين 80، و7,75 جنيه للتر 92، و8,75 جنيه للتر البنزين 95، بزيادة 25 قرشا لكل صنف.. كما قررت تثبيت أسعار السولار عند 6.75 جنيه للتر.

وأضاف، إدريس، أن عمليات نقل السلع تتم أغلبها بسيارات نقل تعتمد على السولار وليس البنزين، والسولار لم يشهد زيادة ولذا فإن زيادات البنزين لن تؤثر علي أسعار السلع في الأسواق.