الحاج حمام الذي قاطع وزير النقل أمام السيسي: حضرت بدعوة من الدفاع

أحمد الدسوقىقال الحاج حمام على عمر، وهو المواطن الذى قاطع الرئيس عبدالفتاح السيسى أثناء افتتاحه مشروعات تنموية بمحافظة قنا، إنه حضر المؤتمر اليوم بدعوة من وزارة الدفاع، مشيرا إلى أنه لم يحضر شكوته ولكنها يحفظها عن ظهر قلب بسب معايشته لها على مدار سنوات طويلة.وأضاف فى مداخلة تلفونية لبرنامج "هنا

أحمد الدسوقى

قال الحاج حمام على عمر، وهو المواطن الذى قاطع الرئيس عبدالفتاح السيسى أثناء افتتاحه مشروعات تنموية بمحافظة قنا، إنه حضر المؤتمر اليوم بدعوة من وزارة الدفاع، مشيرا إلى أنه لم يحضر شكوته ولكنها يحفظها عن ظهر قلب بسب معايشته لها على مدار سنوات طويلة.

وأضاف فى مداخلة تلفونية لبرنامج “هنا العاصمة”، إلى أن مهنته “فلاح”، مضيفا: “كنت أثق في رد فعل إيجابي من الرئيس السيسي بمجرد أن أطالب بطرح شكواي”.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد وصل صباح اليوم، إلى قنا لافتتاح عدد من المشروعات التنموية، وخلال المؤتمر الذي عُقد على هامش الزيارة، قاطع المواطن حمام علي عمر، كلمة وزير النقل، هشام عرفات ، للحديث عن أزمات خاصة بقرية المراشدة التي يتبع لها.

وجّه “حمام” حديثه للرئيس قائلا: “تم تحجيم أهالي القرية، وقدمنا طلبا بمنح 5000 فدان لأبناء المراشدة، لرئيس الوزراء الأسبق إبراهيم محلب، ولم يتم الاستجابة”، مبديا استياءه من عدم تشغيل شباب المراشدة في الصوامع الموجودة عندهم، فما كان من الرئيس إلا أن الطلب منه الخروج للمنصة وشرح مشكلته باستفاضة موضحا إياها بالخرائط.