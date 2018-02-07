الجيوشي يفتتح معرض منتجات التعليم الفني بالفيوم

المال - خاص افتتح الدكتور أحمد الجيوشي، نائب الوزير للتعليم الفني، اليوم الأربعاء، معرض منتجات التعليم الفني في الفيوم، بصحبة الدكتور جمال سامي محافظ الفيوم. ويشتمل المعرض على منتجات متعددة للمدارس الفنية الزراعية والصناعية والفندقية، من بينها المنتجات الغذائية والخشبية…

المال – خاص

افتتح الدكتور أحمد الجيوشي، نائب الوزير للتعليم الفني، اليوم الأربعاء، معرض منتجات التعليم الفني في الفيوم، بصحبة الدكتور جمال سامي محافظ الفيوم.

ويشتمل المعرض على منتجات متعددة للمدارس الفنية الزراعية والصناعية والفندقية، من بينها المنتجات الغذائية والخشبية والمساعدات التعليمية، والجديد في منتجات الفيوم الخشبية التي تضم الأثاث بأنواعه أن نسبة الخشب المعاد تدويره لا تقل عن (70%) من المنتج، وهو إنجاز جديد يحسب لكل العاملين في التعليم الفني في الفيوم.

وكلف الجيوشي بضرورة استخراج كافة التراخيص المطلوبة بأن منتج التعليم الفني مطابق للمواصفات القياسية المصرية، ليتم تسويقه كأي منتج في كافة الأسواق المصرية، مشددًا على ضرورة تكليف طلاب التعليم التجاري في كافة أنحاء الجمهورية بإعداد دراسات التسعير لكل منتجات التعليم الفني من خلال مشاريع التخرج.

وبدأت زيارة الجيوشي للفيوم بتفقد مفاجئ لمدرسة الفيوم التجارية للبنات، وأشاد الجيوشي بمستوى النظافة المرتفع في المدرسة، ومستوى حضور الطالبات، وأجرى حوارا مع طالبات كل فصل من الفصول حول الموضوع الذي يتم تدريسه، وأثنى الجيوشي على مستوى كثير من الطالبات المجتهدات.

وفِي ختام زيارة المدرسة تفقد الجيوشى معمل اللغات الجديد في المدرسة في حصة اللغة الفرنسية، وأبدت الطالبات سعادتهن بمعمل اللغات وقلن إنه نقلة نوعية كبيرة في مدارس التعليم الفني.