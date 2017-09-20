الجيوشى موتورز تعلن عن إستراتيجة فاو محليًّا خلال 2018

شريف عيسىقال عمرو إسماعيل، عضو مجلس إدارة الجيوشى موتورز، وكلاء فاو فى مصر، أن إستراتيجية الشركة خلال العام المقبل ترتكز على عاملين، هما محاولات زيادة الاستثمار فى مجال التجميع التصنيع المحلى، بالإضافة طرح موديلات جديدة خلال النصف الثانى.وأكد أن الجيوشى تمكنت خلال الفترة الماضية من افتتاح

شريف عيسى

قال عمرو إسماعيل، عضو مجلس إدارة الجيوشى موتورز، وكلاء فاو فى مصر، أن إستراتيجية الشركة خلال العام المقبل ترتكز على عاملين، هما محاولات زيادة الاستثمار فى مجال التجميع التصنيع المحلى، بالإضافة طرح موديلات جديدة خلال النصف الثانى.

وأكد أن الجيوشى تمكنت خلال الفترة الماضية من افتتاح 7 مراكز خدمة معتمدة بمناطق الدلتا والصعيد، بالإضافة إلى التوسع فى صالات العرض لضمان توافر طرازات العلامة الصينية فى جميع مناطق الجمهورية.

وأشار خالد الجيوشى، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، خلال كلمته بمناسبة افتتاح جناح فاو بمعرض القاهرة الدولى للمؤتمرات فى دورته الرابعة والعشرين، إلى أنه بمجرد الإعلان عن إعادة طرح العلامة فاو، تم بيع الشحنة الأولى بالكامل لتعانى طرازاتها من قوائم الانتظار وارتفاع أسعارها عن السعر الرسمى.

وأوضح أن خطة الشركة خلال الفترة المقبلة تستهدف سد احتياجات السوق من طرازات فاو سواء من الملاكى أو التجارى.