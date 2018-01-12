الجيوشى للصلب تستهدف مضاعفة إنتاجها إلى 700 ألف طن

• إضافة خط جديد بـ 250 مليون جنيه

• رئيس المجموعة: بدء التشغيل التجريبى فى النصف الثانى من 2018

أحمد اللاهونى



تخطط مجموعة الجيوشى للصلب إضافة خط درفلة جديد لإنتاج حديد التسليح فى مصنعها بمدينة 6 أكتوبر، بحجم طاقة تقدر بـ 340 طن سنويًا.



وقال طارق الجيوشى، رئيس مجلس إدارة مجموعة “الجيوشى للصلب” إن المجموعة تستهدف مضاعفة الطاقة الإنتاجية من خلال الخط الجديد لتصل إلى 700 ألف طن سنويًا، مقابل 360 فى الوقت الحالى، وذلك لتوجيه جزء من الإنتاج للتصدير، بهدف توفير احتياجات الشركة من العملة الصعبة اللازمة لاستيراد المادة الخام “البيليت”.



وأضاف فى تصريحات لـ “المال أنه جار التفاوض مع شركة عالمية – إيطالية الجنسية – لتركيب الخط الجديد، مشيرًا إلى بدء عمليات التركيب خلال شهرى مارس وأبريل المقبلين، على أن يبدأ التشغيل التجريبى على النصف الثانى من 2018.

وقدر عضو غرفة الصناعات المعدنية “، حجم الاستثمارات المرصودة للخط الجديد بنحو 250 مليون جنيه، لتصل إجمالى استثمارات المجموعة إلى 750 مليونًا.



وبدأت عائلة الجيوشي في تأسيس أول مصنع لدرفلة الصلب في المجموعة عام ٢٠٠٥، مع تضاعف الطلب المحلي سريعا علي منتجات الصلب عالية الجودة، في عام ٢٠١١ اتجهت المجموعة إلي تأسيس مصنع الجيوشي لدرفلة الصلب في مدينة السادس من أكتوبر.



والدرفلة هي عملية صناعية تعتبر إحدى طرق تشكيل المعادن، وتعتمد فكرتها على تمرير المعدن على البارد، أو الساخن، عبر أجسام اسطوانية ثقيلة، ذات صلادة عالية (تسمى الدرافيل)، بهدف تقليل سمك الصفائح أو قطر القضبان.