الجيل الجديد يرفع سعر تويوتا فورتشنر 340 ألف جنيه

أحمد شوقيسجّل الجيل الجديد لتويوتا فورتشنر (2018) سَعة 4000 سي سي ارتفاعًا في السعر بواقع 340 ألف جنيه، مقارنة بنفس الفئة من الجيل السابق (موديل 2017)، ليصل السعر إلى 1134 ألف جنيه (1,1 مليون)، مقابل 795 ألف جنيه، بنسبة ارتفاع 43%.وأعلنت شركة تويوتا إيجيبت، أمس، عن بدء إنتاج الجيل الجديد من تو

أحمد شوقي

سجّل الجيل الجديد لتويوتا فورتشنر (2018) سَعة 4000 سي سي ارتفاعًا في السعر بواقع 340 ألف جنيه، مقارنة بنفس الفئة من الجيل السابق (موديل 2017)، ليصل السعر إلى 1134 ألف جنيه (1,1 مليون)، مقابل 795 ألف جنيه، بنسبة ارتفاع 43%.





وأعلنت شركة تويوتا إيجيبت، أمس، عن بدء إنتاج الجيل الجديد من تويوتا فورتشنر، باستثمارات 8,5 مليون دولار تم ضخها في خط التجميع. وبدأ تجميع السيارة بمصر منذ عام 2012.

ووفق القائمة السعرية لتويوتا فورتشنر، التي وزّعها الوكيل على شبكة موزعيه، فإن سعر الفئة الأولى من السيارة وصل إلى 925 ألف جنيه للجيل الجديد، سَعة 2700 سي سي (4*2)، كما سجلت الفئة الثانية سَعة 2700 سي سي (4*4) مليون جنيه.

ويبلغ سعر الجيل القديم من تويوتا فورتشنر سَعة 2700 سي سي، حاليًّا 760 ألف جنيه.

واعتبر أحد موزعي السيارات أسعار الجيل الجديد من تويوتا فورتشنر مرتفعة جدًّا، مقارنة بالجيل السابق، لكنه برّر ذلك باحتمالية أن الشركة كان لديها مخزون من الجيل القديم، تم إنتاجه في وقت سابق، أو أن مكوناته كانت مستوردة بأسعار منخفضة للدولار، في حين أن كل مكونات الجيل الجديد سيتم استيرادها بالأسعار الحالية للدولار.

وأضاف أن الشركة ستحمِّل الوحدات الجديدة المنتجة من السيارة بجانب من تكاليف الاستثمارات الجديدة التي تم ضخّها في خط الإنتاج لجمع التكاليف، موضحًا أنه مع مرور الوقت يتم تخفيض نسبة خط الإنتاج من ثمن السيارة.

وذكر أنه لا يتم إنتاج كمية كبيرة من السيارة بحيث يتم توزيع تكاليف خط الإنتاج على عدد أكبر من الوحدات، مما يؤدي لارتفاع السعر، بخلاف إذا كانت الكمية كبيرة.

وتشير بيانات مجلس معلومات سوق السيارات أميك إلى أن مبيعات تويوتا فورتشنر 4000 سي سي بلغت 209 وحدات، خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي، مقابل 545 وحدة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بتراجع قدره 336 سيارة، بنسبة انخفاض 62%. وقد وصلت المبيعات الإجمالية للسيارة خلال 2016 إلى 1112 وحدة.

أما تويوتا فورتشنر 2700 سي سي فبلغت مبيعاتها 52 سيارة بنهاية مايو الماضي، مقابل 154 سيارة خلال الفترة نفسها من 2016. وسجلت السيارة مبيعات إجمالية بواقع 272 وحدة خلال العام الماضي.