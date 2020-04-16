الجيل الثاني من «آيفون إس إي» … أبل تطلق هاتفها الأرخص والأصغر

يحتوى على خاصية Touch ID، ويصل سعره 399 دولار

أعلنت شركة “أبل”، أمس إطلاق هاتفها الجديد منخفض الثمن، والذي يعد الجيل الثاني من هاتف “آيفون إس إي”، الذي أطلقته أول مرة عام 2016.

الهاتف الجديد تم تزويده بشاشة من نوع Retina HD بحجم 4.7 بوصة، ويحتوى على خاصية Touch ID، ويصل سعره 399 دولار.

ويطرح الهاتف في ثلاث أحجام ذاكرة، 64 جيجابايت و 128 جيجابايت و 256 جيجابايت، وبثلاثة ألوان هي الأسود والأبيض والأحمر.

وتم تزويد الجهاز بمعالج من نوع A13 Bionic ، الموجود في سلسلة أجهزة iPhone 11 الأعلى ثمنا، وبحسب الشركة فإن هذا المعالج يتيح عمر بطارية كبير لجهاز iPhone SE.

ويمكن ان يتم شحن iPhone SE عن طريق أجهزة الشحن المعتمدة من Qi، ويدعم الشحن السريع، مما يمنح المستخدمين 50% من الشحن في 30 دقيقة فقط.

والهاتف الجديد مجهز بكاميرا عريضة بدقة 12 ميغابكسل بفتحة f / 1.8 ، ويستخدم معالج إشارة الصور والمحرك العصبي لـ A13 Bionic، مما يمنح مستخدميه ميزات موجودة في iPhone 11 مثل وضع بورتريه، وجميع تأثيرات الإضاءة بورتريه الستة والتحكم في العمق.