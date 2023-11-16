الجيلوتين يصعد.. أسعار الأعلاف اليوم الخميس 16-11-2023

تباينت أسعار الأعلاف الدواجن والخامات اليوم الخميس 16- 11-2023 وتراوح الطن بين 22000 إلى 22500 جنيه لعلف تسمين الدواجن، وأعلاف البياض 21000 جنيه، وأعلاف الماشية 14500 و18000 جنيه، وأعلاف البط 21000 جنيه، أعلاف الأرانب 16000 جنيه، الرومي 24000 جنيه، والمركزات 31 ألف جنيه للطن، والغنم 16000، والأسماك 29500 جنيه.

وأضاف التجار أن سعر الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجنتيني- وهي المادة الخام للعلف- سجلت 14200 جنيه والذرة الأوكراني والصربي والأمريكي 13200 جنيه للطن، والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني 14100 جنيه، والذرة التركي 13300 جنيه.

أسعار الأعلاف

وأوضح التجار أن سعر طن كسب الصويا “بروتين 44% “سجل 31500 جنيه للأنواع المحلية، و”بروتين 46% “سجل 32500 جنيه، والمستورد 32500 جنيه، وسجل طن كسب العباد 19500 جنيه، والجلوتوفيد 13000 جنيه، والردة 10500 جنيه، وكسب بذرة القطن 19500 جنيه.

ونوه التجار بأن سعر طن الجيلوتين المحلي “بروتين 60%” سجل 43200 بدلًا من 42000 جنيه للطن للمحلي، والمستورد بـ47 ألف جنيه، ومستخلص بذرة القطن 20 ألف جنيه.

أسعار الأعلاف اليوم

وقال التجار إن سعر طن بذور الصويا المستوردة 26000 جنيه للطن، وقشر الصويا 12000 جنيه، وكسر الصويا 16000 جنيه للطن “بروتين 20%”، والذرة الصفراء المحلية 14000 جنيه، والذرة البيضاء المحلية 14100، والذرة العويجة والرفيعة 14300جنيه.

وأكد التجار أن أسعار خامات الأعلاف، مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد، تباينت في البورصة العالمية واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار المحروقات عالميًّا التي تدفع كبار المنتجين لتحويل الذرة إلى وقود في أمريكا الشمالية والجنوبية.

أسعار أعلاف الدواجن

من جانبه، أكد عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، لـ”المال”، أن أسعار طن الأعلاف الداجنة تتراوح بين 21500 جنيه إلى 23500 جنيه.

وذكر السيد أن أسعار الذرة المستوردة تُواصل التراجع بعد طرحها في البورصة السلعية، وتحسن وتيرة الإفراجات، خلال الأيام الماضية.

وأكد أن سعر الطن الخاص يختلف في المصانع، حسب الجودة، ونسبة البروتين، واحتساب تكلفة النولون أم لا.

وأفاد بأن الساعات الماضية شهدت انخفاضًا في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة بالماشية والبط والأغنام وغيرها، بعد ارتفاع الذرة والصويا.