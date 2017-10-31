الجيش يقصف مقرات عناصر إرهابية شاركت في حادث الواحات

بدور إبراهيمأعلنت القوات المسلحة، اليوم الثلاثاء، عن قصف جوي لمقرات عناصر إرهابية شاركت في حادث الواحات الذي وقع مؤخرا. وقال بيان القوات المسلحة :" قامت القوات الجوية بمهاجمة منطقة إختباء العناصر الارهابية على طريق الواحات بإحدى المناطق الجبلية غرب الفيوم ". وأضاف "أسفرت الضربات عن ت

بدور إبراهيم

أعلنت القوات المسلحة، اليوم الثلاثاء، عن قصف جوي لمقرات عناصر إرهابية شاركت في حادث الواحات الذي وقع مؤخرا.

وقال بيان القوات المسلحة :” قامت القوات الجوية بمهاجمة منطقة إختباء العناصر الارهابية على طريق الواحات بإحدى المناطق الجبلية غرب الفيوم “.

وأضاف “أسفرت الضربات عن تدمير 3 عربات دفع رباعى محملة بكميات كبيرة من الاسلحة والذخائر والمواد شديدة الانفجار والقضاء على عدد كبير من العناصر الارهابية”.

وتابع “تقوم القوات الجوية بالتعاون مع عناصر الشرطة بتمشيط المنطقة للقضاء على العناصر الهاربة”.

وأوضح البيان أن هذه العملية “استمرار لجهود القوات المسلحة والشرطة للثأر لشهداء الواجب الوطنى ، وبناءاً على معلومات مؤكدة بالتعاون مع عناصر وزارة الداخلية عن أماكن إختباء العناصر الارهابية التى قامت بإستهداف قوات الشرطة على طريق الواحات ، وبناءاً على أوامر من القيادة العامة للقوات المسلحة”.