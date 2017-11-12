الجيش يضبط 5 أفراد يراقبون تحركات القوات

بدور إبراهيم تمكنت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميدانى، من تنفيذ عدد من الكمائن غير المدبرة بوسط سيناء، أسفرت عن ضبط فرد مشتبه به فى دعم العناصر التكفيرية، وعربة ربع نقل مخبأ بها كمية كبيرة من المواد المستخدمة فى تصنيع…

بدور إبراهيم

تمكنت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميدانى، من تنفيذ عدد من الكمائن غير المدبرة بوسط سيناء، أسفرت عن ضبط فرد مشتبه به فى دعم العناصر التكفيرية، وعربة ربع نقل مخبأ بها كمية كبيرة من المواد المستخدمة فى تصنيع العبوات الناسفة، فضلاً عن ضبط 5 أفراد آخرين، أثناء قيامهم بمراقبة تحركات القوات.

وفى إطار الجهود المبذولة لإحكام السيطرة على المعابر والمنافذ المؤدية إلى سيناء، نجحت عناصر التأمين فى ضبط 5 عربات بداخلهم كميات كبيرة من المواد المخدرة، وقطع غيار الدراجات النارية وبعض المواد التى تستخدم فى تصنيع العبوات الناسفة على إحدى المعابر المؤدية لوسط سيناء.

وتواصل قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميدانى جهودها للقضاء على العناصر التكفيرية والإجرامية بوسط سيناء.