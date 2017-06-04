الجيش يضبط 16 من العناصر التكفيرية في سيناء

تمكنت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثانى الميدانى من ضبط 16 فردًا من المشتبه بهم فى دعم العناصر التكفيرية، فضلاً عن اكتشاف وتدمير خزان وقود خاص بهم يستخدم فى تهريب المواد البترولية، و4 دراجات نارية، و5 عشش.

وفى إطار إحكام السيطرة الأمنية على المنافذ والمعابر وإجراء أعمال التفتيش للسيارات، جرى ضبط عربة نقل مخبأ داخلها عدد من الإطارات المهربة وغير خالصة الرسوم الجمركية، وفقًا للبيان الرسمي المنشور عبر الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري على موقع “فيس بوك”.

وتواصل قوات إنفاذ القانون بالجيش الثانى الميدانى جهودها لتمشيط ومداهمة مناطق مكافحة النشاط الإرهابى للقضاء على باقى البؤر الإرهابية، وإقتلاع جذور الإرهاب بشمال سيناء.