الجيش يدمر عربة مفخخة للإرهابيين في سيناء

تمكنت قوات إنفاذ القانون من الجيش الثاني الميداني بشمال سيناء، بالتعاون مع القوات الجوية، من استهداف وتدمير عربة مفخخة خاصة بالعناصر الإرهابية، وذلك قبل استخدامها في استهداف إحدى التمركزات الأمنية للقوات.

يأتى ذلك استمرارًا لجهود القوات المسلحة في مداهمة وتمشيط باقي البؤر الإرهابية، وملاحقة العناصر الإرهابية والإجرامية وتجار المواد المخدرة.

كما اكتشفت دوريات حرس الحدود بنطاق الجيش الثاني الميداني 8 مزارع لنبات البانجو المخدر تقدر مساحتهم بحوالي 10 أفدنة، وحرقت 20 جوالًا من نبات البانجو المعد للتوزيع.