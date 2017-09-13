الجيش يحبط عملية إرهابية في شمال سيناء

بدور إبراهيم قال الجيش المصري ، إن قوات إنفاذ القانون في شمال سيناء أحبطت عملية إرهابية، وفق بيان وأضاف: "فى إطار جهود قوات إنفاذ القانون بشمال سيناء ، نجحت قواتنا سعت 0630 اليوم فى إحباط عملية إرهابية استغلت فيها العناصر…

بدور إبراهيم

قال الجيش المصري ، إن قوات إنفاذ القانون في شمال سيناء أحبطت عملية إرهابية، وفق بيان

وأضاف: “فى إطار جهود قوات إنفاذ القانون بشمال سيناء ، نجحت قواتنا سعت 0630 اليوم فى إحباط عملية إرهابية استغلت فيها العناصر الإرهابية حالة الرؤية الضعيفة لوجود شبورة مائية”.

وتابع “قام أحد العناصر التكفيرية مرتدياً حزام ناسف بمحاولة اقتحام أحد الإرتكازات الأمنية للقوات المسلحة”.

وأوضح أنه “نتيجة ليقظة عناصر الإرتكاز الأمنى تم مقتل الإرهابى المرتدى للحزام الناسف والتعامل المباشر مع باقى العناصر التكفيرية مما أسفر عن مقتل 5 وإصابة اثنين من العناصر الإرهابية وقامت باقى العناصر بالفرار وجارى مطاردتهم لإستكمال القضاء عليهم”.

وتابع “ونتج عن العملية إستشهاد اثنين من جنودنا البواسل”.

وأكد البيان أن “القوات المسلحة على المضى قدماً فى جهودها وتضحياتها لدحر الإرهاب وإستعادة الأمن والإستقرار لصالح شعب مصر العظيم” .