الجيش يحبط استهدافا إرهابيا لقواته في وسط سيناء

بدور إبراهيمتمكنت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني من القبض على 3 تكفيرىين أثناء قيامهم بمراقبة تحركات القوات ، فضلاً عن اكتشاف وتدمير عبوة ناسفة كانت معدة لاستهداف القوات بوسط سيناء .وقال العقيد تامر الرفاعي المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة في بيان له أن القوات تمكنت من تدمير عدد كب

بدور إبراهيم

تمكنت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني من القبض على 3 تكفيرىين أثناء قيامهم بمراقبة تحركات القوات ، فضلاً عن اكتشاف وتدمير عبوة ناسفة كانت معدة لاستهداف القوات بوسط سيناء .

وقال العقيد تامر الرفاعي المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة في بيان له أن القوات تمكنت من تدمير عدد كبير من الأوكار عثر بداخلها على كميات من الوقود ومواد الإعاشة تستخدمها العناصر التكفيرية .



كما نجحت القوات في تدمير ٦ مزارع لنبات البانجو المخدر ومخزن به حوالى طن آخر من نبات البانجو ، فضلاً عن ضبط ربع نقل عثر بداخلهما على كمية كبيرة أيضاً من نبات البانجو المخدر .



وفى إطار إحكام السيطرة على المعابر المؤدية إلى وسط سيناء تم ضبط أتوبيس وجد بداخله كمية كبيرة من سلك اللحام وقطع غيار الدراجات النارية كانت في طريقها للعناصر التكفيرية.



وتواصل قوات الجيش الثالث الميداني جهودها للقضاء على العناصر التكفيرية والإجرامية بوسط سيناء

