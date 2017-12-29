سيـــاســة

الجيش والشرطة يواصلان الجهود لتأمين الكريسماس وعيد الميلاد

بدور إبراهيم :   واصلت القوات المسلحة ووزارة الداخلية جهودهم المشتركة لتأمين الجبهة الداخلية وإحتفالات الشعب المصرى بالعام الميلادى لتأمين المنشأت والاهداف الحيوية ودور العبادة ، وذلك وفقا لمنظومة متكاملة من التنسيق وتنظيم التعاون مع الاجهزة المعنية بجميع محافظات الجمهورية .حيث واصلت قوات حما
7:53 م, الجمعة, 29 ديسمبر 17 7:53 م, الجمعة, 29 ديسمبر 17

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بدور إبراهيم :
 
واصلت القوات المسلحة ووزارة الداخلية جهودهم المشتركة لتأمين الجبهة الداخلية وإحتفالات الشعب المصرى بالعام الميلادى لتأمين المنشأت والاهداف الحيوية ودور العبادة ، وذلك وفقا لمنظومة متكاملة من التنسيق وتنظيم التعاون مع الاجهزة المعنية بجميع محافظات الجمهورية .

حيث واصلت قوات حماية المواطنين من القوات المسلحة والشرطة تكثيف الانتشار في محيط الشوارع والميادين الرئيسية وتأمين الطرق والمحاور المرورية ، والتعاون في تنظيم الحركة المرورية .

فيما تم التنسيق بين التشكيلات التعبوية ومديريات الأمن والأجهزة التنفيذية بالمحافظات للاحتفاظ بقوات اضافية مدعومة بعناصر تخصصية وفنية جاهزة للتدخل السريع لمواجهة كافة المواقف الطارئة التي يحتمل حدوثها ، وتوفير الامن والامان للمواطنين خلال مظاهر الاحتفال بالعام الميلادى الجديد .

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