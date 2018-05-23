الجيش اليمني يحاصر ميليشيات الحوثي بمركز باقم في صعدة

وكالاتحاصرت قوات الجيش اليمني، الأربعاء، ميليشيا الحوثي الانقلابية في مركز مديرية باقم في معقلها الرئيس في محافظة #صعدة ، بعد نجاحها، بإسناد من تحالف دعم الشرعية في استكمال تحرير سلسلة جبال يفع الاستراتيجية.وأوضح المركز الاعلامي للجيش اليمني، أن القوات تواصل تقدمها نحو مركز مديرية باقم، وسط انهي

وكالات

حاصرت قوات الجيش اليمني، الأربعاء، ميليشيا الحوثي الانقلابية في مركز مديرية باقم في معقلها الرئيس في محافظة #صعدة ، بعد نجاحها، بإسناد من تحالف دعم الشرعية في استكمال تحرير سلسلة جبال يفع الاستراتيجية.

وأوضح المركز الاعلامي للجيش اليمني، أن القوات تواصل تقدمها نحو مركز مديرية باقم، وسط انهيار واسع في صفوف ميليشيات الحوثي الانقلابية.

ونقل عن مصدر ميداني، قوله إن الميليشيات الحوثية باتت محاصرة في مركز المديرية، تمهيداً لتحريرها من قبل الجيش الوطني، بعد استكمال تحرير سلسلة جبال يفع الاستراتيجية.

وأفاد أن المعارك أسفرت عن مقتل وجرح ما لا يقل عن 20 عنصراً من ميليشيات الحوثي- بينهم اثنين من القيادات الميدانية- وأسر 4 آخرين.

يأتي ذلك، بعد ساعات من إعلان الجيش اليمني تحرير المجمع الحكومي بمنطقة الملاحيظ، في مديرية الظاهر غربي محافظة صعدة.

ويستمر تقدم الجيش اليمني، بدعم من التحالف في معقل ميليشيا الحوثي الانقلابية، من خمسة محاور وتضييق الخناق عليها لاستكمال تحرير المحافظة، ضمن عملية عسكرية أطلق عليها “قطع رأس الأفعى”.