الجيش اليمنى يضبط 13 صاروخا بالجوف

وكالات:أفادت وسائل إعلام سعودية اليوم الأربعاء بأن قوات الجيش اليمنى ضبطت، بالتعاون مع التحالف العربى، 13 صاروخا من نوع "زلزال1"، وذلك عقب تحرير مناطق قرب مدينة "اليتمة" التابعة لمنطقة الجوف.وذكرت القناة، أنه بعد تحرير الجيش اليمنى لمراكز تابعة لمدينة "اليتمة" التى كانت تسيطر عليها ميليشيات الحو

وكالات:

أفادت وسائل إعلام سعودية اليوم الأربعاء بأن قوات الجيش اليمنى ضبطت، بالتعاون مع التحالف العربى، 13 صاروخا من نوع “زلزال1″، وذلك عقب تحرير مناطق قرب مدينة “اليتمة” التابعة لمنطقة الجوف.

وذكرت القناة، أنه بعد تحرير الجيش اليمنى لمراكز تابعة لمدينة “اليتمة” التى كانت تسيطر عليها ميليشيات الحوثى، تمكن من ضبط عدة أسلحة وألغام من بينها 13 صاروخا من نوع “زلزال1″، الذى تم تصنيعه بطريقة بدائية، وتطويره عن طريق خبراء إيرانيين ليكون ضمن الصواريخ الباليستية.

وكانت الميليشيات الحوثية قد أطلقت هذا النوع من الصواريخ على منطقتى نجران و جازان السعوديتين، إلا أن قوات الدفاع الجوى السعودى استطاعت اعتراضه وتدميره.