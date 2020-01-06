سيـــاســة

الجيش الوطني الليبي يعلن سيطرته على ميناء سرت شمال البلاد

مشيرا إلى أن ميليشيات الوفاق انسحبت من المدينة
المال - خاص 5:48 م, الأثنين, 6 يناير 20 5:48 م, الأثنين, 6 يناير 20

شارك الخبر مع أصدقائك

سيطرت بحرية الجيش الوطني الليبي ، اليوم الإثنين، على ميناء مدينة سرت شمال البلاد.

وأكد الجيش الوطني الليبي سيطرته على معسكر كتيبة الساعدي بمنطقة بوهادي شرق سرت، مشيرا إلى أن ميليشيات الوفاق انسحبت من المدينة، وفقدت أهم معسكراتها ونقطة انتقالها نحو مراكزها الأخرى، وفقا لقناة العربية الحدث.

وشدد على أن دخول الجيش سرت مهم لأنها نقطة انتقال ميليشيات الوفاق، ولفت إلى أن الجيش اقتحم المدينة من المحورين الشرقي والجنوبي.

وأشار إلى أن سيطرة الجيش على كتيبة الساعدي يعني أن المعركة ستنتقل إلى المقار الأمنية.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

سمير غطاس : هدف أردوغان من دخول ليبيا الحصول على غاز البحر المتوسط (فيديو)

أحمد صبري 1:15 ص, الأثنين, 6 يناير 20

البرلمان الليبي يتهم فايز السراج بالخيانة.. ويرفض استقبال قوات تركية

محمد عبد السند 12:31 م, الأحد, 5 يناير 20

مسئول ليبي: التدخل العسكري التركي المحتمل في ليبيا ربما لا يكون بريا

أيمن عزام 11:57 م, السبت, 28 ديسمبر 19

الجيش الليبي يعلن سيطرته الكاملة على طريق المطار بطرابلس

هاني جميعي 6:32 م, الجمعة, 27 ديسمبر 19

السيسي يؤكد لرئيس وزراء إيطاليا موقف مصر الرافض للتدخلات الخارجية في ليبيا

مؤمن عبدالمجيد 3:01 م, الخميس, 26 ديسمبر 19

الجيش الليبي يعلن تدمير مواقع تجهيز طائرات تركية مسيرة

مؤمن عبدالمجيد 5:21 ص, الأربعاء, 2 أكتوبر 19