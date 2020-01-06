الجيش الوطني الليبي يعلن سيطرته على ميناء سرت شمال البلاد

مشيرا إلى أن ميليشيات الوفاق انسحبت من المدينة

سيطرت بحرية الجيش الوطني الليبي ، اليوم الإثنين، على ميناء مدينة سرت شمال البلاد.

وأكد الجيش الوطني الليبي سيطرته على معسكر كتيبة الساعدي بمنطقة بوهادي شرق سرت، مشيرا إلى أن ميليشيات الوفاق انسحبت من المدينة، وفقدت أهم معسكراتها ونقطة انتقالها نحو مراكزها الأخرى، وفقا لقناة العربية الحدث.

وشدد على أن دخول الجيش سرت مهم لأنها نقطة انتقال ميليشيات الوفاق، ولفت إلى أن الجيش اقتحم المدينة من المحورين الشرقي والجنوبي.

وأشار إلى أن سيطرة الجيش على كتيبة الساعدي يعني أن المعركة ستنتقل إلى المقار الأمنية.