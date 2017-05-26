الجيش المصري يعلن استمرار العملية العسكرية ضد الإرهابيين في ليبيا

وكالات قال الجيش المصري إن القوات الجوية نفذت ضربات على مواقع لمتشددين في ليبيا تأكدت مشاركتهم في تخطيط وتنفيذ هجوم على أقباط وقع، اليوم الجمعة، في صعيد مصر وأسفر عن مقتل 28 شخصًا. وأكد في بيان أذيع تليفزيونيًّا: “ما زالت العملية العسكرية مستمرة حتى الآن”. كانت القوات الجوية المص

وكالات

قال الجيش المصري إن القوات الجوية نفذت ضربات على مواقع لمتشددين في ليبيا تأكدت مشاركتهم في تخطيط وتنفيذ هجوم على أقباط وقع، اليوم الجمعة، في صعيد مصر وأسفر عن مقتل 28 شخصًا.





وأكد في بيان أذيع تليفزيونيًّا: “ما زالت العملية العسكرية مستمرة حتى الآن”.

كانت القوات الجوية المصرية قد وجهت ضربة جوية مركزة داخل العمق الليبي تستهدف تنظيمات إرهابية مدعومة من داعش بعدما نفّذت عملية إرهابية ضخمة داخل الأراضى المصرية، أسفرت عن مقتل 28 وإصابة 24.