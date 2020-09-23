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الجيش الليبي يعلن مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي في شمال أفريقيا

بحسب ما نقلته سكاي نيوز عربية عن المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي.
المال - خاص 8:59 م, الأربعاء, 23 سبتمبر 20 8:59 م, الأربعاء, 23 سبتمبر 20

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أعلن المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، الأربعاء، مقتل زعيم تنظيم داعش في شمال أفريقيا، وفق ما أوردته سكاي نيوز عربية.

وقال المسماري على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “إلحاقا لمؤتمرنا الصحفي الاستثنائي يوم الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر الماضي والذي أعلنا فيه القضاء على خلية إرهابية تتكون من قادة تنظيم داعش التكفيري في حي عبدالكافي بمدينة سبها حيث تم القضاء على 9 إرهاببين والقبض على اثنين من زوجاتهم”.

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وأضاف أن من بين القتلى زعيم التنظيم في ليبيا المكنى أبوعبدالله الليبي، إلا أنه وبعد استيفاء التحقيقات والقبض على داعشي آخر في منطقة غدوة وجمع الأدلة تبين أن المقتول هو أبو معاذ العراقي ويكني كذلك أبو عبدالله العراقي وهو زعيم تنظيم داعش في شمال أفريقيا”.

وتابع: “أبو معاذ العراقي دخل ليبيا بتاريخ 12 سبتمبر 2014 مع التكفيري عبدالعزيز الأنباري بجوازات سفر ليبية مزورة عن طريق تركيا”.

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وقال: “كلف الأنباري حينها أميرا للتنظيم في ليبيا وأبو عبدالله مساعدا له بتكليف مباشر من أمير التنظيم أبو بكر البغدادي”.

وذكر المسماري: “بعد مقتل الأنباري من قبل الجيش الليبي في أحداث درنة عام 2015 تم تكليف أبوعبدالله العراقي زعيما للتنظيم في شمال أفريقيا”.

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بقلم المال - خاص

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