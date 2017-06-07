الجيش الليبي يبث صورًا تثبت تورط قطر في تمويل عمليات بطرابلس

سكاي نيوز عربيةبث الجيش الليبي صورًا تثبت تورط قطر في تمويل عمليات على أراضيها، مضيفا أن قطر حاولت أن تلعب بالنسيج الاجتماعي الليبي.وخلال مؤتمر صحفي قال الناطق باسم الجيش الليبي العقيد أحمد المسماري إن قطر دعمت فاسدين في ليبيا وإن ضابطا في الاستخبارات القطرية هو المسؤول عن إرسال مسلحي داعش إلى



سكاي نيوز عربية

بث الجيش الليبي صورًا تثبت تورط قطر في تمويل عمليات على أراضيها، مضيفا أن قطر حاولت أن تلعب بالنسيج الاجتماعي الليبي.

وخلال مؤتمر صحفي قال الناطق باسم الجيش الليبي العقيد أحمد المسماري إن قطر دعمت فاسدين في ليبيا وإن ضابطا في الاستخبارات القطرية هو المسؤول عن إرسال مسلحي داعش إلى ليبيا.

وأضاف أن الضابط وهو برتبة عقيد يعمل في تونس وهو المسؤول عن الخراب المالي والأخلاقي في هذه المنطقة.

وأكد المسماري أن بنغازي كانت مسرحا لجريمة قطرية بعدما سلّمت قطر الأسلحة لميليشيات متطرفة.

وقال إن كتائب القسام التابعة لحماس متورطة في ليبيا بإدارة قطرية..ونشر الجيش الليبي وثائق تثبت تورط حركة حماس الفلسطينية في ليبيا.

وأكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أن قطر حاولت إفساد المجتمع الليبي بمليارات الدولارات، مشيرا إلى أن قطر أولت أن تلعب بالنسيج الاجتماعي الليبي.

ودعا المسماري قطر إلى التخلص من علاقاتها مع إيران وجماعة الإخوان وأن تعود إلى حضن القضايا العربية.