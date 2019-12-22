الجيش الليبي: عددنا 85 ألفا وليس فينا مقاتلين من روسيا أو مصر أو الإمارات(فيديو)

قال اللواء أحمد المسماري ، المتحدث باسم الجيش الليبي الوطني في مقابلة أن ما يتم تصديره من النفط في ليبيا وصل يوميا إلى 350 ألف برميل.

قال اللواء أحمد المسماري ، المتحدث باسم الجيش الليبي الوطني إن جيش بلاده وصل عدد جنوده إلى 85 ألف مقاتل و9 مراكز تدريب. مشيرا إلى أن هذا الجيش لا يدخله إلا الليبيون فقط، ويعاني ماديا رغم وجود النفط تحت إمرته.

الجيش الليبي : ما يتم تصديره من النفط في ليبيا وصل يوميا إلى 350 ألف برميل

وأشار المسماري في مقابلة له مع برنامج الحكاية على قناة إم بي سي مصر الى أن الجيش الليبي في معاركه مع حكومة السراج لايوجد به مقاتلين من روسيا، أو مصر أو الإمارات.

وأوضح أن الضربات الجوية كانت من القوات الجوية الليبية وليس من أى دول.

وأكد أن ما يتم تصديره من النفط في ليبيا وصل يوميا إلى 350 ألف برميل.

وقال إنه يتم حراسته من الجيش.

واستدرك: “لكن يتم تحويل عوائده إلى البنك المركزي الذي تسطير عليه حكومة طرابلس المعترف بها دوليا”.

وأشار إلى أنهم لايقتربون من النفط لأنه يخص الشعب.