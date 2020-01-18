الجيش الليبي: حكومة السراج دفعت 12 مليار دينار للميليشيات التى تحارب فى صفها

حكومة فايز السراج دفعت نقدًا للقوات التى تحارب في صفها 12 مليار دينار ليبي من أموال النفط، منها 2.4 مليار كانت في التعبئة الأخيرة ضد الجيش

قال اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم القائد العام للجيش الليبي إن حكومة فايز السراج دفعت نقدًا للقوات التى تحارب في صفها 12 مليار دينار ليبي من أموال النفط، منها 2.4 مليار كانت في التعبئة الأخيرة ضد الجيش، موضحًا أن هناك دفعات من الإرهابيين وصلت من تركيا للقتال بجانب الميليشيات على حد قوله.

وأضاف في لقاء له مع برنامج الحكاية على قناة “إم بي سي مصر” أن الجيش يحمي قرارات الشعب الذي قام بوقف تصدير النفط من منطقة الهلال النفطي.

مشيرا إلى أن الجيش احترم ذلك حيث إن 84% من عوائد النفط تعود لحكومة السراج في طرابلس،، وتمول من خلالها الميليشيات التى تقتل الشعب الليبي.

وأكد المسماري أن الجيش لا يمكن أن يتراجع للخلف ويترك الأماكن التى سيطر عليها، ويتركها للإرهابيين، ويسعى لتحقيق الأمن.

موضحا أنهم لن يسمحوا باستمرار الفوضى والميليشيات أن تتحكم بمصير البلاد .

وأوضح أنه بعد حماية الجيش لحقول النفط تم رفع التصدير يوميا من 180 الف برميل إلى أكثر من مليون برميل.

مشيرا إلى أن رئيس الحكومة في طرابلس فايز السراج هو خائن للشعب، ولايمكن القبول به في مفاوضات برلين التى ستبدأ في الغد.